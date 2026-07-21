Приніс першу перемогу на Євробаченні: помер заслужений артист України (фото)

Пішов з життя Олександр Гарбарчук — заслужений артист України, учасник театру танцю "Життя", який також брав участь у переможному виступі Руслани на Євробаченні-2004.

Уночі 21 липня зупинилося його серце. Танцюрист, який запалив сцену Євробачення у 2004 році у Стамбулі, помер через важку хворобу – рак шлунку.

Помер Олександр Гарбарчук

Трагічну новину повідомила Руслана на своїй сторінці у Facebook. Переможниця Євробачення виклала кілька архівних кадрів зі своїм другом та колегою.

"Жодні слова не в стані описати, що він для мене значить. Друг, з яким ми об’їздили весь світ, з яким ми дали сотні, якщо не тисячі, концертів, який стояв зі мною на сцені Євробачення. Справжній, безмежний, веселий, щирий, талановитий, патріотичний, драйвовий, натхненний — таким був і таким назавжди залишиться у наших серцях. Біль такий, що зараз важко навіть дихати. Я співчуваю дружині Наді, дітям, брату і всій родині", — написала співачка.

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Руслана додала, що Олександр завжди буде у її серці.

"Я завжди уявлятиму його поруч на сцені", — зазначила артистка.

Олександр Гарбарчук Фото: Facebook

Про страшний діагноз Гарбарчука стало відомо у 2021 році. Тоді його колеги відкрили благодійний збір. Чоловік до останнього боровся із жахливою хворобою.

Хто такий Олександр Гарбарчук

Олександра у 2018 році було удостоєно звання заслуженого артиста України. Він був учасником балету "Життя". Саме він разом з Русланою 2004 року представив Україну на Євробаченні з легендарним номером "Дикі танці", який приніс нам першу перемогу в історії пісенного конкурсу.

Повідомлення про дату, час і місце прощання з Гарбарчуком будуть пізніше.

Олександр Гарбарчук та Руслана Фото: Facebook

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