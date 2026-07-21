Принес первую победу на Евровидении: умер заслуженный артист Украины (фото)

Ушёл из жизни Александр Гарбарчук — заслуженный артист Украины, участник театра танца "Жизнь", который также принимал участие в победном выступлении Русланы на Евровидении-2004.

Ночью 21 июля его сердце остановилось. Танцор, который зажег сцену Евровидения в 2004 году в Стамбуле, скончался от тяжелой болезни — рака желудка.

Умер Александр Гарбарчук

О трагической новости сообщила Руслана на своей странице в Facebook. Победительница Евровидения опубликовала несколько старых фотографий со своим другом и коллегой.

"Никакие слова не способны описать, что он для меня значит. Друг, с которым мы объездили весь мир, с которым мы дали сотни, если не тысячи, концертов, который стоял со мной на сцене Евровидения. Настоящий, безграничный, веселый, искренний, талантливый, патриотичный, энергичный, вдохновленный — таким он был и таким навсегда останется в наших сердцах. Боль такая, что сейчас трудно даже дышать. Я сочувствую его жене Наде, детям, брату и всей семье", — написала певица.

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Руслана добавила, что Александр всегда останется в её сердце.

"Я всегда буду представлять его рядом с собой на сцене", — отметила артистка.

Александр Гарбарчук Фото: Facebook

О страшном диагнозе Гарбарчука стало известно в 2021 году. Тогда его коллеги организовали благотворительный сбор средств. Мужчина до последнего боролся с ужасной болезнью.

Кто такой Александр Гарбарчук

В 2018 году Александру было присвоено звание заслуженного артиста Украины. Он был участником балета "Жизнь". Именно он вместе с Русланой в 2004 году представлял Украину на Евровидении с легендарным номером "Дикие танцы", который принес нам первую победу в истории песенного конкурса.

Информация о дате, времени и месте прощания с Гарбарчуком будет сообщена позже.

Александр Гарбарчук и Руслана Фото: Facebook

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