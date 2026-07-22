Держал за руку в реанимации: Руслана — о смерти Александра Гарбарчука, с которым она победила на Евровидении

Украинская певица Руслана впервые подробно прокомментировала утрату близкого друга и коллеги Александра Гарбарчука. Заслуженный артист Украины долгое время боролся с раком желудка.

Участник танцевального театра "Жизнь", который принял участие в победном выступлении Русланы на Евровидении-2004 в Стамбуле, скончался во вторник, 21 июля. Певица вспоминает, что близкий друг поддерживал её в критический момент, когда после победы в международном конкурсе она, будучи эмоционально и физически истощённой, оказалась в реанимации.

Об уникальном стиле и сценическом образе Александра Гарбарчука, его вкладе в украинскую культуру, а также о годах борьбы с тяжелой болезнью – Руслана рассказывает в эксклюзивном интервью Фокусу.

"Написал, что не сможет спуститься"

Александр был важным человеком в вашей жизни. Когда вы виделись в последний раз?

Відео дня

– Мы всегда оставались на связи. Сообщение, звонок, "голосовое сообщение" – это была постоянная связь или контакт.

27 июня мы с балетом "Жизнь" выступили во Львове. Готовили расширенную программу, которую нечасто ставим. Саша написал, что, к сожалению, не сможет прийти… Хотя, несмотря на болезнь, он часто приходил за кулисы, когда выступления проходили во Львове, а также продолжал посещать репетиции, когда это позволяло самочувствие. Написал, что не сможет спуститься с 5-го этажа, но попросил, чтобы я всех "порвала".

Чувствовала: что-то произойдет

– Я знала, что его состояние ухудшается, но до последнего надеялись на чудо, что болезнь всё-таки окажется слабее. Даже не позволяли себе думать иначе, даже тогда, когда уже было очень тяжело. Ведь он именно тот сильный и мощный человек, который не умеет проигрывать… Но всё же всё сложилось иначе.

Александр Гарбарчук боролся с раком желудка Фото: Instagram

Сегодня ночью (накануне смерти Александра – прим. ред.) я очень плохо спала, как будто чувствовала: что-то произойдет. Не связывала это с Сашей, но было жутко. Когда с самого утра увидела звонок от мамы, то поняла, что что-то случилось. На тот момент ещё не успела прочитать сообщение от Леси, которая тоже об этом написала.

Когда мама сказала, что Саши больше нет, я сделала глубокий вдох, а выдохнуть было очень трудно. Очень тяжело терять близких друзей… Поэтому так важно ценить каждый миг, когда они рядом.

Держал за руку в реанимации

Какая история, связанная с Александром, запомнилась вам на всю жизнь?

– Саша был тем человеком, который, держа меня за руку, поддерживал в самые сложные моменты жизни. Был момент после победы на Евровидении, когда у меня не выдержали нервы, наложилось эмоциональное и физическое истощение организма, – и я оказалась в реанимации. Саша был рядом в тот момент, держа меня за руку, он сказал фразу, которую повторял всегда: "Слушай, малышка, всё будет хорошо!". Этот момент навсегда останется в моём сердце. И эти слова всегда будут поддерживать меня, где бы он ни был… в этом или в другом мире.

Всю жизнь провёл на сцене

Александр участвовал в вашем победном выступлении на "Евровидении". Как он оказался в коллективе?

– Сашко – это первый состав балета "Жизнь". На мой взгляд, это едва ли не единственный коллектив, который воссоздает подлинную украинскую танцевальную ритмику. Сашко всю свою жизнь провёл на сцене. Говорил, что на сцене нужно быть собой и ничего не бояться. Он обладал не только харизмой, но и каким-то особым образом украинской силы, украинского викинга, воплощённым впоследствии в "Диких танцах".

Александр Гарбарчук вместе с Русланой победил на Евровидении-2004 Фото: коллаж Фокус

Человек, который боролся за культурную победу Украины, несомненно, должен был обладать чем-то особенным. Победа на Евровидении – это заслуга всех нас.

Поступил в больницу в критическом состоянии

Коллеги организовали сбор средств на лечение Александра. Обращался ли он к вам за помощью? Насколько я понимаю, в этом году его состояние значительно ухудшилось…

– Мы все помогали, как могли. И когда болезнь впервые настигла его 5 лет назад, и когда она вернулась в этом году. Впрочем, Саша был чрезвычайно скромным человеком и сам никогда не просил о помощи. Самые сильные и глубокие люди почему-то всегда самые скромные и стараются не привлекать к себе внимания, даже когда невыносимо больно и тяжело. Я, как и другие, должна была силой вытягивать из него нужную информацию. В самых критических ситуациях делали то, что нужно, не спрашивая его.

Болезнь впервые поразила артиста 5 лет назад Фото: Instagram

Более скромного человека я не знала. Видимо, какое-то благородство и честность не позволяли ему попросить о помощи даже тогда, когда он знал, что вполне можно было об этом попросить. Даже когда месяц назад он оказался в больнице в очень критическом состоянии, я об этом узнала не сразу. Меня это очень огорчило. Конечно, я сразу же присоединилась.

Остались жена и дети

У Александра остались жена Надежда и дети. Что о них известно? Возможно, им нужна помощь?

– Злата, старшая дочь Александра от первого брака, родилась практически сразу после нашей победы на Евровидении. Она – воплощение энергии того момента, когда мы впервые победили на Евровидении… Сейчас готовится к печати её роман "Кебета" в жанре мифологического фэнтези. А вот младшая дочь Меля, ей сейчас 8 лет, родилась во втором браке с Надеждой, которая также была частью нашего танцевального коллектива. Она занимается в детской студии танц-театра "Жизнь" – "Смайлики".

Александра Гарбарчука похоронят во Львове Фото: Facebook

По словам Русланы, прощание и похороны Александра Гарбарчука состоятся 22 июля в часовне Воскресения на ул. Филиппа Орлика, 6 (Львов).

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