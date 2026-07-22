"Опинився у критичному стані": Руслана розповіла про останні дні Олександра Гарбарчука

Співачка Руслана поділилася подробицями про хворобу та смерть Олександра Гарбарчука – хореографа, з яким вона багато років співпрацювала у своєму творчому колективі.

За словами артистки, Олександрові стало гірше приблизно місяць тому, хоча про хворобу він дізнався ще п'ять років тому. Детальніше про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу.

Руслана розповіла, що Гарбарчук ніколи не звертався по допомогу самостійно – навіть тоді, коли це було вкрай необхідно.

"Мені, як і іншим, доводилося буквально витягувати з нього інформацію про те, що потрібно. У найкритичніші моменти ми діяли, не чекаючи, поки він про щось попросить", – зазначила артистка.

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Олександр Гарбарчук з Русланою Фото: Facebook

Вона додала, що подібної скромності й шляхетності не зустрічала більше ні в кого. Через це вона не одразу дізналася, що приблизно місяць тому Олександр потрапив до лікарні у вкрай важкому стані.

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"Мене це дуже засмутило. Звісно, я одразу підключилася", – розповіла співачка.

Залишилась дружина та доньки

Після смерті хореографа лишилися дружина Надія та дві доньки від різних шлюбів.

Старша донька, Злата, з'явилася на світ практично одразу після перемоги Руслани на Євробаченні – за словами співачки, дівчина ніби увібрала в себе енергетику того моменту. Зараз Злата готує до друку власний роман "Кебета", написаний у жанрі міфологічного фентезі.

Олександр Гарбарчук боровся з раком шлунку Фото: Instagram

Молодша донька, восьмирічна Мелася, народилася у другому шлюбі Гарбарчука з Надією – вона також була учасницею танцювального колективу Руслани. Дівчинка займається у дитячій студії танц-театру "Життя", яка має назву "Смайлики".

Дата та місце прощання

Руслана повідомила, що прощання й похорон Олександра Гарбарчука відбудуться 22 липня у капличці Воскресіння на вулиці Пилипа Орлика, 6 у Львові.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Учасник театру танцю "Життя", який став частиною переможного виступу Руслани на Євробаченні-2004 у Стамбулі, Олександр Гарбарчук помер у вівторок, 21 липня.

Крім того, український актор і режисер Євген Бушмакін загинув у 45-річному віці, несучи службу у складі штурмової бригади.

Подруга та колега Бушмакіна, режисерка Тоня Ноябрьова, поділилася деталями його загибелі – актор загинув лише через три місяці після мобілізації, а також згадала про його непересічний акторський хист.