Відома співачка 2000-х повернулася із США до України: що з нею зараз (фото)

Українська скрипалька й співачка Ассія Ахат, яка кілька років прожила у США, знову оселилася в Києві. Артистка розповіла, що розпочинає новий творчий етап – зйомки кліпів, прем'єри та підготовку до концертів на батьківщині.

Останнім часом ім'я Ассії Ахат нечасто зринало в українських медіа – виконавиця тримала фокус на роботі за кордоном. За словами артистки, весь час повномасштабної війни вона присвятила музиці. Також вона брала участь у благодійних концертах на підтримку України.

При цьому вона не рвала зв'язку з домом – попри життя за океаном, кілька разів приїжджала до Києва.

Шлях Асії Ахат

Асія Ахат народилась у Києві. Після закінчення Київського музичного училища ім. Глієра вона вступила до Національної музичної академії України, а згодом проходила стажування у Музичній академії Ніцци (Франція).

Асія Ахат у Києві Фото: Instagram

Ще до початку кар'єри в шоубізнесі артистка працювала солісткою Національної філармонії України. Вона – лауреатка міжнародних музичних конкурсів у Франції та Італії.

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Асія Ахат отримала музичну освіту Фото: Instagram

Широку популярність Асія Ахат здобула наприкінці 1990-х після виходу дебютного сольного альбому Homo Novus. Згодом вона почала поєднувати академічне виконання зі сучасною попмузикою, створивши власний стиль, який поєднує класичну скрипку, поп, симфонічне звучання та елементи електронної музики.

Широку популярність Асія Ахат здобула наприкінці 1990-х Фото: Instagram

За роки творчості вона випустила понад десять студійних альбомів. Серед найвідоміших композицій – If Only Tonight, Fiesta in San Juan, Disco, You Will Miss Me, а у 2026 році артистка представила україномовні пісні "Алло", "Що таке кохання для тебе" та "У всьому винна…".

Кар'єра у США

У 2010-х роках Асія Ахат активно розвивала міжнародну кар'єру. Музикантка співпрацювала з американськими продюсерами, записувала англомовні альбоми та гастролювала в США. В 2016 році Асії Ахат присвоїли звання Заслуженої артистки України.

За роки творчості вона випустила понад десять студійних альбомів Фото: Instagram

Асія одружена з українським бізнесменом Ігорем Баленком. Подружжя виховало двох синів – Данила та Філіпа. Про приватне життя артистка розповідає рідко.

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