Гордон сделал громкое заявление о Галкине и Пугачевой: "Ей придется долго расплачиваться" (фото)

Украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал предстоящее интервью с российским юмористом и шоуменом Максимом Галкиным, которое пройдет на украинском языке. В то же время беседу с его женой, певицей Аллой Пугачевой, медийщик считает преждевременной из-за потенциальных угроз для неё со стороны российского режима.

По словам журналиста, его с этой звездной парой связывают теплые и дружеские отношения, однако ситуация вокруг возможного разговора с Пугачевой остается сложной. Об этом Гордон рассказал в беседе с Маричкой Довбенко.

"Я с большим уважением отношусь к Пугачевой и поддерживаю с ней отношения. И с Галкиным у нас дружеские отношения, я его очень люблю, и он тоже неплохо ко мне относится. Пугачева должна трижды подумать, кому давать интервью в этой ситуации — она не со всеми может говорить", — подчеркнул Гордон.

Максим Галкин и Алла Пугачева поддерживают Украину Фото: Instagram

Он пояснил, что является "страшным раздражителем" для РФ: в России его признали "иностранным агентом", внесли в реестр экстремистов и террористов, возбудили уголовные дела по трем статьям, объявили в розыск и заочно приговорили к 14 годам лишения свободы (журналист также отметил, что уже судился с РФ по этому поводу и выиграл суд).

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"Если Алла даст мне интервью, ей придётся долго расплачиваться за это в России. Я не могу подставлять её под это. Но я обсуждал возможность интервью с Галкиным — у меня с ним будет интервью на украинском языке", — подытожил журналист.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Гордон заговорил о позиции Софии Ротару в войне.

Журналист рассказал, почему отвернулся от Софии Ротару.

Кроме того, система распознавания лиц в РФ опознала вокалиста группы "Свобода важнее моды" Дмитрия Галяминского как украинского журналиста Дмитрия Гордона. И россиянину пришлось доказывать, что он не "внесен в реестр экстремистов и террористов".