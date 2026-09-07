Гордон заговорил о позиции Софии Ротару в войне: "У нее определенное состояние здоровья"

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что не сомневается в патриотической позиции Софии Ротару и её поддержке Родины. В то же время он признался, что ожидал от легендарной певицы более решительного публичного заявления в начале полномасштабного вторжения.

По словам Гордона, он искренне надеялся, что артистка воспользуется своим огромным авторитетом в РФ, чтобы попытаться остановить агрессию. Об этом медиа-деятель рассказал в интервью журналистке Маричке Довбенко.

"Мне бы хотелось, чтобы она в феврале 2022 года вышла и сказала: „Остановитесь, я — народная артистка Советского Союза, которую так любят в Москве, в России, прошу вас, умоляю, остановитесь, остановите войска“. Я бы очень хотел, чтобы моя любимая София Ротару встала во весь рост и сказала это", — отметил журналист.

Гордон заговорил о Ротару Фото: Youtube

В то же время Дмитрий Гордон подчеркнул, что не осуждает певицу, поскольку учитывает её возраст и самочувствие.

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"У каждого человека есть свои обстоятельства, и я с уважением отношусь к обстоятельствам любого человека. Ей уже не 18 лет, у неё определённое состояние здоровья. И я думаю, что это помешало ей так поступить", — подытожил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Гордон рассказал, почему отвернулся от Софии Ротару.

Руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман в День Независимости Украины встретился в Киеве с Софией Ротару. Судя по всему, продюсер побывал в доме народной легенды Украины.

Кроме того, внук Софии Ротару поразил своей фигурой: как выглядит Анатолий Евдокименко, сбежавший за границу. Сейчас он развивает музыкальную карьеру в Европе, хотя точное место его пребывания остается неизвестным, поскольку он скрывает свое местонахождение.