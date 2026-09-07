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Гордон заговорив про позицію Софії Ротару у війні: "Вона має певний стан здоров'я"

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Народна артистка України Софія Ротару | Фото: Instagram sofiarotaru.official

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що не сумнівається у патріотичній позиції Софії Ротару та її підтримці Батьківщини. Водночас він зізнався, що чекав від легендарної співачки більш рішучої публічної заяви на початку повномасштабного вторгнення.

За словами Гордона, він щиро сподівався, що артистка використає свій колосальний авторитет у РФ, аби спробувати зупинити агресію. Про це медійник розповів в інтерв'ю журналістці Марічці Довбенко.

"Мені б хотілось, щоб вона в лютому 2022 року вийшла і сказала: "Зупиніться, я народна артистка Радянського Союзу, яку так люблять в Москві, в Росії, прошу вас, благаю, зупиніться, зупиніть війська". Я б цього дуже хотів, щоб моя улюблена Софія Ротару встала на повний зріст і це сказала", — зазначив журналіст.

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Гордон заговорив про Ротару
Фото: Youtube

Водночас Дмитро Гордон наголосив, що не засуджує виконавицю, адже зважає на її вік та самопочуття.

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"У кожної людини є свої обставини, і я з повагою ставлюсь до обставин будь-якої людини. Їй не 18 років вже, вона має певний стан здоров'я. І я думаю, що це завадило їй так зробити", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, онук Софії Ротару вразив фігурою: який вигляд має Анатолій Євдокименко, який втік за кордон. Нині він розвиває музичну кар'єру в Європі, хоча точне місце його перебування залишається невідомим, оскільки він приховує свою геопозицію.