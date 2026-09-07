Гордон зробив гучний анонс про Галкіна та Пугачову: "Вона буде довго вигрібати" (фото)

Український журналіст Дмитро Гордон анонсував майбутнє інтерв'ю з російським гумористом і шоуменом Максимом Галкіним, яке відбудеться українською мовою. Водночас розмову з його дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, медійник вважає передчасною через потенційні загрози для неї з боку російського режиму.

За словами журналіста, з зірковою парою його пов'язують теплі та дружні стосунки, однак ситуація навколо можливої розмови з Пугачовою залишається складною. Про це Гордон розповів у розмові з Марічкою Довбенко.

"Я з великою повагою ставлюся до Пугачової і підтримую з нею стосунки. І з Галкіним у нас дружні стосунки, я його дуже люблю, і він теж непогано до мене ставиться. Пугачова має тричі подумати, кому давати інтерв'ю в цій ситуації — вона не з усіма може говорити", — підкреслив Гордон.

Максим Галкін і Алла Пугачова підтримують Україну Фото: Instagram

Він пояснив, що є "страшенним подразником" для РФ: в Росії його визнали "іноагентом", внесли до реєстру екстремістів і терористів, відкрили кримінальні справи за трьома статтями, оголосили в розшук та заочно засудили до 14 років позбавлення волі (журналіст також зазначив, що вже судився з РФ через це та виграв суд).

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"Якщо Алла дасть інтерв'ю мені, вона буде довго вигрібати в Росії. Я не можу її підставляти під це. Але я обговорював можливість інтерв'ю з Галкіним — у мене з ним буде інтерв'ю українською мовою", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Гордон заговорив про позицію Софії Ротару у війні.

Журналіст розповів, чому відвернувся від Софії Ротару.

Крім того, система розпізнавання облич у РФ упізнала вокаліста гурту "Свобода важливіша за моду" Дмитра Галямінських, як українського журналіста Дмитра Гордона. І росіянину довелося доводити, що він не "внесений до реєстру екстремістів і терористів".