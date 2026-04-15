Міг сісти у в'язницю на 14 років: у Санкт-Петербурзі затримали "Дмитра Гордона" (фото)

Система розпізнавання облич у РФ упізнала вокаліста гурту "Свобода важливіша за моду" Дмитра Галямінських, як українського журналіста Дмитра Гордона. І росіянину довелося доводити, що він не "внесений до реєстру екстремістів і терористів" і не був заочно засуджений до 14 років у російській в'язниці.

РосЗМІ "Фонтанка" повідомляє, що Галямінських потрапив у "цікаву ситуацію" на Московському вокзалі. У ніч на 15 квітня до нього підійшли співробітники поліції і запитали, а чи не Дмитро Гордон він часом. Чоловікові довелося доводити, що він не український журналіст.

Росіянина ледь не заарештували в РФ за схожість із Дмитром Гордоном

"Прикол! Іду зараз у Пітері Московським вокзалом, відчуваю, за мною хтось біжить. Ну, думаю, впізнали, автограф або фотку хочуть. Розвертаюся. Підбігають до мене поліцейські і стрімко затримують. Система розпізнавання облич упізнала в мені журналіста-терориста Дмитра Гордона. І не тільки система, один полісмен навіть доторкнувся до щетини і волосся на предмет конспірації", — розповів сам Дмитро Галямінських.

За словами вокаліста гурту "Свобода важливіша за моду", поліцейські поставилися до помилки камер із гумором, але про всяк випадок все одно перевірили.

"У підсумку я ледь не запізнився на потяг, а старшині і його начальничку тепер писати пояснювальну, мовляв, не він це. Навмисне не придумаєш", — повідомив Дмитро, заявивши, що це перший раз, коли його переплутали з Дмитром Гордоном.

Справжній Дмитро Гордон оголошений Росією в міжнародний розшук, внесений до реєстру екстремістів і терористів, а також заочно засуджений до 14 років позбавлення волі за заклики до тероризму і поширення "неправдивої" інформації про Збройні сили РФ. У 2022 році Мін'юст РФ навіть оголосив його "іноагентом". Сам Гордон тоді зазначав, що не може бути "іноземним агентом", оскільки не є громадянином Росії.

Раніше Дмитро Гордон розповідав, що перебуває під постійною державною охороною через загрозу вбивства з боку представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

А рішення про заочне взяття під варту Гордона ухвалив Басманний суд Москви ще 2022 року. Сам він жартував із цього приводу.