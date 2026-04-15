Мог сесть в тюрьму на 14 лет: в Санкт-Петербуге задержали "Дмитрия Гордона" (фото)

Система распознавания лиц в РФ опознала вокалиста группы "Свобода важнее моды" Дмитрия Галяминских, как украинского журналиста Дмитрия Гордона. И россиянину пришлось доказывать, что он не "внесен в реестр экстремистов и террористов" и не был заочно приговорен к 14 годам в российской тюрьме.

РосСМИ "Фонтанка" сообщает, что Галяминских попал в "интересную ситуацию" на Московском вокзале. В ночь на 15 апреля к нему подошли сотрудники полиции и спросили, а не Дмитрий Гордон ли он часом. Мужчине пришлось доказывать, что он не украинский журналист.

Россиянина едва не арестовали в РФ за сходство с Дмитрием Гордоном

"Прикол! Иду сейчас в Питере по Московскому вокзалу, чувствую, за мной кто-то бежит. Ну, думаю, узнали, автограф или фотку хотят. Разворачиваюсь. Подбегают ко мне полицейские и стремительно задерживают. Система распознавания лиц узнала во мне журналиста-террориста Дмитрия Гордона. И не только система, один полисмен даже потрогал щетину и волосы на предмет конспирации", - рассказал сам Дмитрий Галяминских

Со слов вокалиста группы "Свобода важнее моды", полицейские отнеслись к ошибке камер с юмором, но на всякий случай все равно проверили.

"В итоге я чуть не опоздал на поезд, а старшине и его начальничку теперь писать объяснительную, мол, не он это. Нарочно не придумаешь", — сообщил Дмитрий, заявив, что это первый раз, когда его перепутали с Дмитрием Гордоном.

Настоящий Дмитрий Гордон объявлен Россией в международный розыск, внесен в реестр экстремистов и террористов, а также заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение "ложной" информации о Вооруженных силах РФ. В 2022 году Минюст РФ даже объявил его "иноагентом". Сам Гордон тогда отмечал, что не может быть "иностранным агентом", так как не является гражданином России.

Ранее Дмитрий Гордон рассказывал, что находится под постоянной государственной охраной из-за угрозы убийства со стороны представителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

А решение про заочное заключение под стражу Гордона принял Басманный суд Москвы еще в 2022 году. Сам он шутил по этому поводу.