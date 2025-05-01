Задержали несколько групп ФСБшных киллеров: Дмитрий Гордон рассказал о покушениях на его жизнь

Журналист Дмитрий Гордон находится под постоянной государственной охраной из-за угрозы убийства со стороны представителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

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Об этом он рассказал ведущему и блогеру Славе Демину.

"Уже несколько групп задержали элитных ФСБшных киллеров, которые приехали в Украину с заданием от Путина меня убить. Об этом было официальное заявление Службы безопасности Украины", — уточнил он.

По словам журналиста, он находится под государственной охраной. Поэтому Дмитрий Гордон полностью изменил свой образ жизни: не живет дома, не посещает публичные места, в частности, магазины и рынки.

Также он добавил, что не имеет автомобиля и не пользуется банковскими карточками, поскольку ему негде ею рассчитываться. В быту ему помогают несколько человек.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря 2024 года, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что горячая фаза войны закончится до конца года. Тогда Фокус узнал, насколько реальным был сценарий.

Впоследствии он рассказал, что 30 декабря война между РФ и Украиной не завершилась. Причина — срыв встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина.

Через несколько дней журналист перенес сроки своего прогноза. Он отметил, что пошло не так, и озвучил новые сроки.