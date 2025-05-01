Затримали кілька груп ФСБшних кілерів: Дмитро Гордон розповів про замахи на його життя

Журналіст Дмитро Гордон знаходиться під постійною державною охороною через загрозу вбивства з боку представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

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Про це він розповів ведучому та блогеру Славі Дьоміну.

"Вже кілька груп затримали елітних ФСБшних кілерів, які приїхали до України з завданням від Путіна мене вбити. Про це була офіційна заява Служби безпеки України", — уточнив він.

За словами журналіста, він знаходиться під державною охороною. Тому Дмитро Гордон повністю змінив свій спосіб життя: не живе вдома, не відвідує публічні місця, зокрема, магазини та ринки.

Також він додав, що не має автомобіля й не користується банківськими картками, оскільки йому ніде нею розраховуватись. В побуті йому допомагають декілька людей.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня 2024 року, український журналіст Дмитро Гордон заявив, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця року. Тоді Фокус дізнався, наскільки реальним був сценарій.

Згодом він розповів, що 30 грудня війна між РФ та Україною не завершилась. Причина — зрив зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та голови Російської Федерації Володимира Путіна.

Через декілька днів журналіст переніс терміни свого прогнозу. Він зазначив, що пішло не так, та озвучив нові терміни.