Дочь Оли Поляковой в одной простыне плескалась у воды (фото)

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, Маша, поразила поклонников новой чувственной фотосессией на фоне природы.

Девушка предстала в эффектном образе, позируя у водоёма и каменистого берега в лёгком белом платье, напоминающем изящное покрывало. Фотографии дочь певицы опубликовала в Instagram (@marypoppers1).

Маша Полякова провела фотосессию у воды Фото: Instagram

Автором концептуальной фотосессии стала фотограф Полина Тремасова (@polina_tremasova).

Маша Полякова опубликовала новые фото Фото: Instagram

На опубликованных снимках Маша позирует прямо в воде среди скал, а также сидит на песчаном склоне у реки, демонстрируя длинные рыжие волосы и выразительный макияж. Пост быстро собрал тысячи лайков и множество восторженных комментариев от подписчиков, которые отметили особую атмосферу и эстетику снимков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Відео дня

Оля Полякова пришла в оперный театр без нижнего белья. Она также поделилась философскими размышлениями об искусстве во время войны, что вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков.

Украинская певица оказалась в центре очередного громкого скандала из-за кадра с дегустацией деликатесов во время гастролей в Одессе. Пользователи соцсетей обрушились с критикой, напомнив артистке о её предыдущих резонансных заявлениях о "концлагере" и недавнем ДТП, в которое она попала вместе с дочерью.

Кроме того, Полякова призналась, что на протяжении 15 лет скрывала свой настоящий возраст и публично убавляла его на пять лет.