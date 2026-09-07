Дочка Олі Полякової в одному рядні поплескалась біля води (фото)

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової, Маша, вразила шанувальників новою чуттєвою фотосесією на тлі природи.

Дівчина постала в ефектному образі, позуючи біля водойми та кам'янистого берега у легкій білій сукні, що нагадує витончене рядно. Фотографії дочка співачки опублікувала в Instagram (@marypoppers1).

Маша Полякова зробила фотосесію біля води Фото: Instagram

Авторкою концептуальної зйомки виступила фотографка Поліна Тремасова (@polina_tremasova).

Маша Полякова показала нові фото Фото: Instagram

На опублікованих кадрах Маша позує прямо у воді серед скель, а також сидить на піщаному схилі біля річки, демонструючи довге руде волосся та виразний макіяж. Допис швидко зібрав тисячі вподобань і безліч захоплених коментарів від підписників, які відзначили особливу атмосферу та естетику кадрів.

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Оля Полякова прийшла в оперний театр без спіднього. Вона також поділилася філософськими роздумами про мистецтво під час війни, що викликало неоднозначну реакцію серед підписників.

Українська співачка опинилася в центрі чергового гучного скандалу через кадр із дегустацією делікатесів під час гастролей в Одесі. Користувачі соцмереж вибухнули критикою, пригадавши артистці її попередні резонансні заяви про "концтабір" та нещодавню ДТП, у яку вона потрапила разом із донькою.

Крім того, Полякова зізналася, що протягом 15 років приховувала свій реальний вік і публічно зменшувала його на п'ять років.