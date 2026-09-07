Участницы убегают через забор, а свидания инсценируют: Решетник раскрыл правду о "Холостяке" (фото)

Скрыть отношения на полгода, остановить драку в лесу и сыграть сцену поцелуев — именно из таких испытаний складывается реальность романтического шоу "Холостяк".

Его постоянный ведущий Григорий Решетник в интервью для YouTube-канала "Сила влияния" рассказал, как на самом деле создается проект, который приковывает страну к экранам.

Строгий отбор и инсценировка свиданий

Подготовка к новому сезону начинается сразу после финала предыдущего. По словам ведущего, главного героя выбирают не только продюсеры, но и психологи, а также акционеры СТБ, а сама проверка включает практические испытания.

"Когда мы отбираем кандидатов, мы имитируем свидание. Есть сильные парни, которые теряются перед камерой, потому что нужно разговаривать с девушками, отказывать, принимать решения. Над тобой висит камера, вокруг 40 человек, а нужно целоваться. У нас нет повторных дублей", — сказал Решетник.

Відео дня

Финал шоу "Холостяк" с Александром Тереном Фото: instagram.com/innka_belen/

Участницы также проходят строгий отбор. Еще до первой вечеринки девушек отправляют в специальный тренировочный лагерь, где проверяют их поведение в коллективе и отсеивают тех, кто пришел только ради пиара.

"Это нужно для того, чтобы посмотреть, как человек ведет себя в коллективе, как реагирует. Мы проверяем, насколько человек вообще готов к этим испытаниям", — отметил Григорий.

График съемок и хаос за кулисами

Сейчас проект снимают в ускоренном темпе — всего за 2,5 месяца вместо прежних 3,5 из-за оптимизации бюджета. На один выпуск уходит неделя, ведь одно только трехчасовое свидание со всеми техническими перенастройками занимает целый день.

Однако самое сложное происходит за кадром: обиженные участницы убегают через забор в лес, ссорятся из-за ревности или сталкиваются с бытовыми непредвиденными обстоятельствами.

"Девушки могут настраиваться на то, что мы поедем за границу, а мы их селим в палатках в лесу. Они начинают чистить зубы в горной реке, и возникают пищевые отравления. В этом виноваты продюсеры. Много таких экстремальных вещей, которые сложно предвидеть", — отметил ведущий.

Выпуск шоу "Холостяк" в лесу Фото: СТБ

Почему распадаются финальные пары

Главная причина, по которой победительницы и "холостяки" не остаются вместе навсегда, — это испытания, связанные с популярностью, бытом и вынужденной секретностью.

"Сейчас мы будем снимать проект, а имя финалистки станет известно через полгода. "Холостяк" делает свой выбор уже сейчас. И в течение этих полугода приходится скрывать отношения, а это сложное испытание для участников", — подытожил Решетник.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

"Холостяк-15" просочился в сеть ещё до премьеры: среди участниц — бывшая жена Остапчука и помощница Никитюк.

В сети опубликовали первые фото и видео нового "Холостяка".

Кроме того, победительница шоу "Холостяк" Лозовицкая выходит замуж за самородка шоу "Голос страны".