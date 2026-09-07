Учасниці тікають через паркан, а побачення моделюють: Решетнік розкрив правду про "Холостяк" (фото)

Сховати стосунки на пів року, зупинити бійку в лісі та провести моделювання цілунків — саме з таких викликів складається реальність романтичного шоу "Холостяк".

Його незмінний ведучий Григорій Решетнік в інтерв'ю для YouTube-каналу "Сила впливу" розповів, як насправді створюється проєкт, що тримає країну біля екранів.

Жорсткий кастинг та моделювання побачень

Підготовка нового сезону стартує одразу після фіналу попереднього. За словами ведучого, головного героя обирають не лише продюсери, а й психологи та акціонери СТБ, а сама перевірка включає практичні випробування.

"Коли ми обираємо кандидатів, то моделюємо побачення. Є сильні хлопці, які в кадрі губляться, бо треба розмовляти з дівчатами, відмовляти, ухвалювати рішення. Над тобою стоїть камера, навколо 40 людей, а треба цілуватися. У нас немає других дублів", — сказав Решетнік.

Відео дня

Фінал "Холостяка" з Олександром Тереном Фото: instagram.com/innka_belen/

Учасниці також проходять суворий відбір. Ще до першої вечірки дівчат відправляють у спеціальний тренувальний табір, де перевіряють їхню поведінку в колективі та відсіюють тих, хто прийшов лише за піаром.

"Це щоб побачити, як людина поводиться в колективі, як реагує. Ми тестуємо, наскільки людина взагалі готова до тих випробувань", — зазначив Григорій.

Знімальний графік і залаштунковий хаос

Зараз проєкт знімають у прискореному темпі — всього за 2,5 місяці замість колишніх 3,5 через оптимізацію бюджетів. На один випуск витрачають тиждень, адже лише одне 3-годинне побачення з усіма технічними переставленнями займає цілий день.

Проте найскладніше відбувається поза камерами: ображені учасниці тікають через паркан у ліс, чубляться від ревнощів чи стикаються з побутовим форс-мажором.

"Дівчата можуть налаштовуватися, що ми поїдемо за кордон, а ми їх селимо в палатках в лісі. Вони починають чистити зуби в гірській річці, і виникають харчові отруєння. Це все на продюсерах. Багато таких екстремальних речей, які складно передбачити", — зауважив ведучий.

Випуск "Холостяка" в лісі Фото: СТБ

Чому розпадаються фінальні пари

Головна причина, чому переможниці та "холостяки" не залишаються разом назавжди — це випробування популярністю, побутом та вимушеною секретністю.

"Ми зараз відзнімемо проєкт, а фіналістка стане відома через пів року. "Холостяк" обирає вже зараз. І треба ці пів року приховувати стосунки, і це складне випробування для людей", — підсумував Решетнік.

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