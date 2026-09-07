Мэттью Макконехи против пчел и бандитов: вышел трейлер триллера "Законы роя"
Украинские зрители впервые увидели новый криминальный триллер с Мэттью Макконехи в главной роли — картину, которая уже успела собрать восторженные отзывы на престижном кинофестивале SXSW.
В украинский прокат готовится выйти криминальный триллер "Законы роя" (оригинальное название — The Rivals of Amziah King), и уже сейчас можно посмотреть украинский трейлер фильма. Главную роль в фильме исполнил Мэттью Макконехи, знакомый зрителям по "Далласскому клубу покупателей", "Интерстеллару" и "Джентльменам".
Название картины дословно переводится как "Соперники Амзиа Кинга" — именно так зовут главного героя, харизматичного пчеловода, музыканта и владельца семейного медового бизнеса. После долгой разлуки мужчина неожиданно встречается со своей падчерицей, и вместе они решают возродить дело, которое когда-то скрепляло их семью.
Однако борьба за медовый бизнес оказывается гораздо опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. Чтобы защитить самое дорогое, героям придётся столкнуться с жестокими правилами игры, где ставки выходят далеко за пределы семейного предприятия — на кону оказывается сама жизнь.
В актерский состав также вошли Анджелина Лукингласс, легендарный Курт Рассел, Скотт Шеперд и Оуэн Тиг. Режиссёрское кресло занял американский режиссёр Эндрю Паттерсон, известный по фильму "Бесконечная ночь".
Мировая премьера фильма состоялась ещё в марте 2025 года на кинофестивале независимого кино SXSW, где картина получила тёплый приём со стороны критиков. В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов. На Rotten Tomatoes фильм имеет 89% положительных рецензий от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 80% положительных оценок зрителей. На платформе Metacritic эксперты оценили работу в 74 балла из 100, а широкая аудитория — в 7,9 из 10, что в обоих случаях трактуется как в целом положительная реакция.
По информации пресс-службы Kinomania Film Distribution, украинская премьера фильма "Законы роя" состоится 8 октября 2026 года.
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