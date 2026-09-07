Метью Макконагі проти бджіл і бандитів: вийшов трейлер трилера "Закони рою"

Український глядач отримав перший погляд на новий кримінальний трилер з Метью Макконагі у головній ролі – стрічку, що вже встигла зібрати схвальні відгуки на престижному кінофестивалі SXSW.

В український прокат готується вийти кримінальний трилер "Закони рою" (оригінальна назва – The Rivals of Amziah King), і вже зараз можна переглянути український трейлер стрічки. Головну роль у фільмі виконав Метью Макконагі, знайомий глядачам за "Даллаським клубом покупців", "Інтерстеллар" та "Джентльменами".

Назва картини дослівно перекладається як "Суперники Амзіа Кінга" – саме так звати центрального персонажа, харизматичного пасічника, музиканта та власника родинного медового бізнесу. Після тривалої розлуки чоловік несподівано зустрічається зі своєю падчеркою і разом вони вирішують відродити справу, яка колись згуртовувала їхню родину.

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Проте боротьба за медовий бізнес виявляється значно небезпечнішою, ніж могло здатися на перший погляд. Щоб захистити найдорожче, героям доведеться зіткнутися з жорстокими правилами гри, де ставки виходять далеко за межі сімейного підприємства – на кону опиняється саме життя.

До акторського складу також долучилися Анджеліна Лукінґласс, легендарний Курт Рассел, Скотт Шеперд та Оуен Тіг. Режисерське крісло зайняв американський постановник Ендрю Паттерсон, відомий за стрічкою "Безмежна ніч".

Світова прем'єра фільму відбулася ще у березні 2025 року на кінофестивалі незалежного кіно SXSW, де стрічка отримала теплий прийом критиків. Наразі рейтинг картини на IMDb сягає 7,3 з 10 балів. На Rotten Tomatoes фільм має 89% схвальних рецензій від критиків з позначкою "Сертифікована свіжість" та 80% прихильних оцінок глядачів. На платформі Metacritic експерти оцінили роботу в 74 бали зі 100, а масова аудиторія – у 7,9 з 10, що в обох випадках трактується як загалом позитивна реакція.

За інформацією пресслужби Kinomania Film Distribution, українська прем'єра "Законів рою" відбудеться 8 жовтня 2026 року.

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