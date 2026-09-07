Роберт Паттінсон перевтілився у ведучого шоу "Зловити хижака": перші деталі фільму "Праймтайм"

Актор, відомий ролями у «Сутінках» і «Бетмені», цього разу втілив на екрані реальну постать телеведучого, чиє ім'я тісно пов'язане з одним із найгучніших журналістських розслідувань останніх десятиліть.

Роберт Паттінсон приміряв на себе образ Кріса Хансена – ведучого відомого шоу "Зловити хижака" – у новій драмі "Праймтайм". Стрічка базується на реальних подіях, що розгорнулися навколо телепроєкту. Про це повідомляє видання JustJared.

Сюжет переносить глядачів у 2006 рік, коли Хансен прагнув створити гучну телевізійну історію. Режисером картини виступив Ленс Оппенгайм, а в кінотеатрах фільм з'явиться 25 вересня 2026 року.

Основою для сценарію стала стаття Люка Діттріха "Tonight on Dateline This Man Will Die", опублікована в Esquire. Вона розповідає про резонансну операцію 2006 року та трагічну загибель помічника окружного прокурора Білла Конрадта. Світова прем'єра "Праймтайм" відбулася 5 вересня на 83-му Венеційському кінофестивалі, де картину представили в основному конкурсі.

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Сам Паттінсон зізнався, що спершу не мав наміру братися за цю роль, проте згодом вона стала для нього "непереборною". Варто зазначити, що Хансен не долучався до створення фільму й відкрито висловлював незгоду з тим, що саме Паттінсон отримав роль на його честь.

Окрім головного героя, глядачів чекає зустріч з Меррітт Вівер, Скайлером Джизондо, Фібі Бріджерс, Меттью Махером та Бокімом Вудбайном.

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