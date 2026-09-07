Роберт Паттинсон перевоплотился в ведущего шоу "Поймать хищника": первые детали фильма "Праймтайм"

Актёр, известный по ролям в "Сумерках" и "Бэтмене", на этот раз воплотил на экране реального телеведущего, чьё имя тесно связано с одним из самых громких журналистских расследований последних десятилетий.

Роберт Паттинсон воплотил на экране образ Криса Хансена — ведущего известного шоу "Поймать хищника" — в новой драме "Прайм-тайм". Фильм основан на реальных событиях, развернувшихся вокруг телепроекта. Об этом сообщает издание JustJared.

Сюжет переносит зрителей в 2006 год, когда Хансен стремился создать громкую телевизионную историю. Режиссером картины выступил Лэнс Оппенгайм, а в кинотеатрах фильм появится 25 сентября 2026 года.

Основой для сценария послужила статья Люка Диттриха "Tonight on Dateline This Man Will Die", опубликованная в журнале Esquire. В ней рассказывается о громком деле 2006 года и трагической гибели помощника окружного прокурора Билла Конрада. Мировая премьера фильма "Прайм-тайм" состоялась 5 сентября на 83-м Венецианском кинофестивале, где картина была представлена в основном конкурсе.

Відео дня

Сам Паттинсон признался, что сначала не собирался браться за эту роль, однако впоследствии она стала для него "непреодолимой". Стоит отметить, что Хансен не участвовал в создании фильма и открыто выражал несогласие с тем, что именно Паттинсон получил роль в его честь.

Помимо главного героя, зрителей ждет встреча с Мерритт Уивер, Скайлером Джизондо, Фиби Бриджерс, Мэттью Махером и Бокимом Вудбайном.

Напомним, ранее Фокус писал: