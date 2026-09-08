Седина, сухость и потеря объема: эксперт раскрыла секреты ухода за волосами после 50
Руководительница лаборатории красоты Сабина Виземанн поделилась собственным опытом и профессиональными лайфхаками по уходу за седыми волосами и волосами, которые с возрастом становятся все более редкими. Она объяснила, как адаптировать ежедневный уход к возрастным изменениям и подобрать эффективные средства для сохранения объема и мягкости волос.
С возрастом из-за гормонов, генетики и изменений в фолликулах волосы становятся тоньше, реже, суше и склонны к изменению текстуры. Заметив расширение линии роста волос и сложности с окрашиванием седины, Виземанн полностью пересмотрела свои повседневные привычки. Она отказалась от полного окрашивания и тяжелых питательных масок, которые только утяжеляют пряди, сделав ставку на легкое увлажнение и бережное очищение, пишет Good Housekeeping.
Обновленная процедура мытья волос
Сейчас эксперт моет голову через день, нанося увлажняющий кондиционер исключительно от середины длины до кончиков и выдерживая его не менее пяти минут. Она сушит волосы только умеренно тёплой водой и обязательно использует фен, поскольку влажные пряди более ломкие, а влажная кожа головы провоцирует появление перхоти. Особое внимание уделяется тщательному ополаскиванию области за ушами и на затылке.
Приемы для придания объёма и защиты седых волос
Чтобы придать волосам естественный объем, Виземанн сушит их вниз головой на низкой температуре, используя текстурирующие кремы и пудры для маскировки редких участков у корней.
Она избегает слишком высоких температур при горячей укладке и химическом выпрямлении, поскольку это приводит к пожелтению седых волос. Вместо этого она использует безаммиачные тонеры для восстановления серебристого блеска, силиконовые сыворотки для разглаживания пушистых прядей и удобные аксессуары, такие как ободки или французские заколки.
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