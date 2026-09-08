Сивина, сухість і втрата об'єму: експертка розкрила секрети догляду за волоссям після 50

Керівниця лабораторії краси Сабіна Віземанн поділилася власним досвідом та професійними лайфхаками щодо догляду за сивиною і волоссям, що рідшає з віком. Вона пояснила, як адаптувати щоденну рутину до вікових змін та підібрати ефективні засоби для збереження об'єму й м'якості пасом.

З віком через гормони, генетику та зміну фолікулів волосся стає тоншим, рідшим, сухішим і схильним до зміни текстури. Помітивши розширення лінії росту волосся та складність у фарбуванні сивини, Віземанн повністю переглянула щоденні звички. Вона відмовилася від суцільного фарбування та важких живильних масок, які лише обтяжують пасма, зробивши ставку на легке зволоження та дбайливе очищення, пише Good Housekeeping.

Оновлена рутина миття голови

Зараз експертка миє голову через день, наносячи зволожувальний кондиціонер виключно від середини довжини до кінчиків і витримуючи його щонайменше п'ять хвилин. Вона сушить волосся лише помірно теплою водою та обов'язково використовує фен, оскільки вологі пасма більш крихкі, а волога шкіра голови провокує появу лупи. Особлива увага приділяється ретельному полосканню зони за вухами та на потилиці.

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Сабіна Віземанн миє голову через день Фото: з відкритих джерел

Трюки для об'єму та захист сивини

Для створення природного об'єму Віземанн сушить волосся вниз головою на низькому тепловому режимі, застосовуючи текстурувальні креми та пудри для маскування рідких зон біля коренів.

Вона уникає занадто високих температур під час гарячого укладання та хімічного випрямлення, оскільки це спричиняє пожовтіння сивини. Замість цього вона використовує безаміачні тонери для відновлення сріблястого блиску, силіконові сироватки для розгладження пухнастих пасом і зручні аксесуари на кшталт обручів чи французьких шпильок.

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