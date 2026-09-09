Тина Кароль отменила свой концерт во Дворце спорта: что произошло

Украинская певица Тина Кароль объявила об отмене грандиозного шоу "Любовь. Слёзы. Манифест", которое должно было состояться 19 сентября в киевском Дворце спорта.

Главной причиной такого решения стала угроза жизни людей из-за сложной ситуации с безопасностью в столице и непрекращающихся воздушных тревог. Об этом певица сообщила в Facebook.

Для возведения уникальной сцены формата 360 градусов и проведения интенсивных репетиций команде из 300 специалистов пришлось работать на арене почти две недели. Артистка подчеркнула, что не имеет морального права подвергать опасности под звуки сирен ни свою команду во время монтажа, ни зрителей во время самого выступления, поскольку не может гарантировать полную безопасность на массовой площадке.

Тина Кароль отменила концерт Фото: Тина Кароль/Instagram

Все деньги за приобретенные билеты будут полностью возвращены через оператора — соответствующие инструкции поступят покупателям на электронную почту или по телефону. Также зрителям предлагают переоформить билеты на выступления в других городах или обменять их на новые киевские даты 19 и 20 декабря в КВЦ "Парковый", где певица представит адаптированную программу. При этом сам всеукраинский тур продолжается по графику, и остальные запланированные концерты по стране обязательно состоятся.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Мика Ньютон сообщила о вынужденном переносе своего выступления в Киеве, которое должно было состояться 6 сентября в рамках фестиваля "Поколение".

Украинский певец Виталий Козловский отменил свое сольное выступление во Дворце "Украина", которое должно было состояться 26 сентября.

Кроме того, в соцсетях разгорелся громкий скандал из-за инцидента на концерте певца Никиты Киселёва, где у военнослужащего якобы случился приступ ПТСР, а охрана обошлась с ним жестко.