Тіна Кароль скасувала свій концерт в Палаці Спорту: що сталось

Українська співачка Тіна Кароль оголосила про скасування грандіозного шоу "Кохання. Сльози. Маніфест", яке мало відбутися 19 вересня у київському Палаці спорту.

Головною причиною такого рішення стала загроза для життя людей через складну безпекову ситуацію в столиці та безперервні повітряні тривоги. Про це співачка повідомила у Facebook.

Для зведення унікальної сцени формату 360 градусів та проведення інтенсивних репетицій команда з 300 фахівців мала працювати на арені майже два тижні. Артистка підкреслила, що не має морального права наражати на небезпеку під сиренами ані свою команду під час монтажу, ані глядачів під час самого виступу, оскільки не може гарантувати повну безпеку на масовій локації.

Тіна Кароль відмінила концерт Фото: Тіна Кароль/Instagram

Всі гроші за придбані квитки будуть повністю повернуті через оператора — відповідні інструкції надійдуть покупцям на пошту або телефон. Також глядачам пропонують переоформити квитки на виступи в інших містах або обміняти їх на нові київські дати 19 та 20 грудня у КВЦ "Парковий", де співачка представить адаптовану програму. При цьому сам всеукраїнський тур триває за графіком, і решта запланованих концертів по країні обов'язково відбудуться.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Український співак Віталій Козловський скасував свій сольний виступ у Палаці "Україна", який мав відбутися 26 вересня.

Крім того, в соцмережах розгорівся гучний скандал через інцидент на концерті співака Нікіти Кісельова, де у військовослужбовця нібито стався напад ПТСР, а охорона поводилася з ним жорстко.