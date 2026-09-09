Создана петиция о присвоении беременной Федишин звания "заслуженной"

Поклонники украинской певицы Ирины Федишин создали электронную петицию к президенту Украины с просьбой присвоить ей почетное звание.

Супруг и продюсер артистки Виталий Човник отреагировал на инициативу слушателей, назвав такой шаг поклонников неожиданным и чрезвычайно трогательным.

В своём обращении продюсер выразил искреннюю благодарность зрителям за доверие и постоянную поддержку.

"Признаюсь, это было для нас неожиданно и в то же время очень трогательно. Но больше всего тронул даже не сам факт появления петиции, а то, что эта инициатива родилась именно у вас — у людей, которые все эти годы слушают Ирину, ходят на концерты, поют её песни и остаются рядом. Именно ваше желание поддержать её таким образом — это уже большое признание", — поделился Виталий Човник.

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Он также подчеркнул, что певица продолжает работать на благо украинской культуры, ведь сегодня она является важной составляющей нашей силы и идентичности.

Петицию можно подписать по ссылке.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирину Федишин в очередной раз обошли вниманием во время награждения деятелей культуры ко Дню Независимости. Несмотря на годы аншлагов и волонтерскую работу, официального звания певица так и не получила.

Виталий Портников подчеркнул, что существование подобных регалий в XXI веке является архаизмом.

Кроме того, Хлывнюк поставил Зеленскому ультиматум, заявив, что "заслуженным" может быть либо он, либо Потап.