"Незаслуженная, не народная": у беременной Федишин обиделись на игнор со стороны президента

Ирину Федишин в очередной раз обошли вниманием во время награждения деятелей культуры ко Дню Независимости. Несмотря на многолетние аншлаги и волонтерскую работу, официального звания певица так и не получила.

До 24 августа государство традиционно чествует военных, волонтеров, чиновников и представителей сферы культуры. Президентские указы в этом году также не обошли стороной многих артистов — звания и награды получили десятки исполнителей, а вот имя Ирины Федишин, которая не один год собирает полные залы по всей Украине, в списках снова не появилось.

Продюсер и супруг артистки Виталий Човник отреагировал на волну возмущения в сети, объяснив позицию семьи.

По его словам, первыми на это отреагировали поклонники певицы: после публикации списка лауреатов социальные сети артистки буквально завалили возмущёнными комментариями.

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"Такие решения принимаем не мы"

В ответ на шквал вопросов команда Федишина опубликовала обращение. Вначале в нём поздравили коллег, которым повезло больше: "В этом году ко Дню Независимости государственными званиями были удостоены многие украинские артисты. Поздравляю всех коллег, получивших заслуженные награды!".

Ирину Федишин с мужем Фото: Instagram

Далее Човник признал, что команда не может объяснить фанатам, почему Ирина вновь осталась без официального признания, поскольку это не входит в её компетенцию.

"И в то же время под нашими постами и в личных сообщениях снова вижу много вопросов: „А когда Ирина? Почему до сих пор нет звания?“ Друзья, мы не знаем ответа. Такие решения принимаем не мы", — пишет представитель артистки.

Самая главная награда — не от государства

При этом в окружении певицы дали понять: ждать или добиваться статуса никто не собирается. Ирина будет продолжать заниматься тем же, чем занималась все эти годы — петь на украинском языке и поддерживать военных.

"Ирина просто продолжает делать то, чем занималась много лет: петь на украинском языке, объединять людей вокруг украинской песни, представлять её миру и помогать нашим защитникам", — говорится в посте.

Продюсер и супруг артистки Виталий Човник отреагировал на волну возмущения в сети Фото: Instagram

Команда выразила особую благодарность слушателям — именно их поддержку они назвали самой ценной наградой за всю творческую карьеру.

Заключение обращения прозвучало как своеобразный манифест: ни один указ не заменит того, что артист зарабатывает годами собственным трудом.

"Звания и награды — это, безусловно, почетно. Но, в конечном счете, самое большое звание для артиста — это любовь людей. Ее невозможно присвоить указом или вручить вместе с наградой. Ее можно только заслужить своим творчеством. Спасибо, что вы рядом все эти годы. Для нас это и есть самое большое признание", – подытожил Човник.

Потап до сих пор заслуженный

В заключение он добавил в комментариях, что в 2026 году звание "Заслуженный артист Украины" получили 85 деятелей искусства, а звание "Народный артист Украины" — 15.

"Тем не менее, приятно вспомнить, что, например, Потап ещё в 2020 году получил звание "Заслуженный артист Украины" и до сих пор его имеет", — отметил продюсер.

Кстати, Ирина Федишин уже много лет гастролирует с украиноязычным репертуаром, а с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно даёт благотворительные концерты в Украине и за рубежом, направляя собранные средства на нужды ВСУ. Впрочем, певица пользуется большей популярностью преимущественно на западе Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Федишин рассказала, что некоторое время скрывала свою беременность от широкой публики.

Артистка также опубликовала фото в свадебном платье — таким образом супруги отметили 20 лет совместной жизни, устроив своеобразную повторную "свадьбу".

Кроме того, певица тронула подписчиков свежими фото со своим старшим сыном Юрием, который заметно подрос. Ирина показала, каким стал 15-летний парень, и рассказала, как дети проводят лето.