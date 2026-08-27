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"Незаслуженная, не народная": у беременной Федишин обиделись на игнор со стороны президента

Ирина Федишин, певица
Певица Ирина Федишин со своим мужем | Фото: Instagram

Ирину Федишин в очередной раз обошли вниманием во время награждения деятелей культуры ко Дню Независимости. Несмотря на многолетние аншлаги и волонтерскую работу, официального звания певица так и не получила.

До 24 августа государство традиционно чествует военных, волонтеров, чиновников и представителей сферы культуры. Президентские указы в этом году также не обошли стороной многих артистов — звания и награды получили десятки исполнителей, а вот имя Ирины Федишин, которая не один год собирает полные залы по всей Украине, в списках снова не появилось.

Продюсер и супруг артистки Виталий Човник отреагировал на волну возмущения в сети, объяснив позицию семьи.

По его словам, первыми на это отреагировали поклонники певицы: после публикации списка лауреатов социальные сети артистки буквально завалили возмущёнными комментариями.

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"Такие решения принимаем не мы"

В ответ на шквал вопросов команда Федишина опубликовала обращение. Вначале в нём поздравили коллег, которым повезло больше: "В этом году ко Дню Независимости государственными званиями были удостоены многие украинские артисты. Поздравляю всех коллег, получивших заслуженные награды!".

Ирина Федишин, свадьба
Ирину Федишин с мужем
Фото: Instagram

Далее Човник признал, что команда не может объяснить фанатам, почему Ирина вновь осталась без официального признания, поскольку это не входит в её компетенцию.

"И в то же время под нашими постами и в личных сообщениях снова вижу много вопросов: „А когда Ирина? Почему до сих пор нет звания?“ Друзья, мы не знаем ответа. Такие решения принимаем не мы", — пишет представитель артистки.

Самая главная награда — не от государства

При этом в окружении певицы дали понять: ждать или добиваться статуса никто не собирается. Ирина будет продолжать заниматься тем же, чем занималась все эти годы — петь на украинском языке и поддерживать военных.

"Ирина просто продолжает делать то, чем занималась много лет: петь на украинском языке, объединять людей вокруг украинской песни, представлять её миру и помогать нашим защитникам", — говорится в посте.

Ирина Федишин до сих пор не имеет государственных наград
Продюсер и супруг артистки Виталий Човник отреагировал на волну возмущения в сети
Фото: Instagram

Команда выразила особую благодарность слушателям — именно их поддержку они назвали самой ценной наградой за всю творческую карьеру.

Заключение обращения прозвучало как своеобразный манифест: ни один указ не заменит того, что артист зарабатывает годами собственным трудом.

"Звания и награды — это, безусловно, почетно. Но, в конечном счете, самое большое звание для артиста — это любовь людей. Ее невозможно присвоить указом или вручить вместе с наградой. Ее можно только заслужить своим творчеством. Спасибо, что вы рядом все эти годы. Для нас это и есть самое большое признание", – подытожил Човник.

Потап до сих пор заслуженный

В заключение он добавил в комментариях, что в 2026 году звание "Заслуженный артист Украины" получили 85 деятелей искусства, а звание "Народный артист Украины" — 15.

"Тем не менее, приятно вспомнить, что, например, Потап ещё в 2020 году получил звание "Заслуженный артист Украины" и до сих пор его имеет", — отметил продюсер.

Кстати, Ирина Федишин уже много лет гастролирует с украиноязычным репертуаром, а с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно даёт благотворительные концерты в Украине и за рубежом, направляя собранные средства на нужды ВСУ. Впрочем, певица пользуется большей популярностью преимущественно на западе Украины.

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Кроме того, певица тронула подписчиков свежими фото со своим старшим сыном Юрием, который заметно подрос. Ирина показала, каким стал 15-летний парень, и рассказала, как дети проводят лето.