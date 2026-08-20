В браке 20 лет: что известно о Федишин и ее отношениях с продюсером, которые начались, когда ей было 19 (фото)

39-летняя украинская певица Ирина Федишин официально сообщила, что готовится стать мамой в третий раз. Радостной новостью о будущем пополнении в семье артистка поделилась в соцсетях, отметив, что до сих пор не может поверить в своё счастье.

Певица опубликовала трогательное видео, на котором она позирует в белом кружевном платье с букетом цветов, подписав его так: "Пора раскрыть наш секрет… Скоро наша семья пополнится. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни". Пол малыша и срок беременности звезда пока держит в секрете, однако ранее они с мужем не скрывали мечту о рождении дочери.

История любви и знакомство с мужем

Избранником певицы является её неизменный продюсер Виталий Човник, с которым они состоят в браке более 20 лет. Знакомство пары произошло после одного из концертов, когда Виталий подошёл к начинающей певице лишь для того, чтобы взять автограф. Это знакомство быстро переросло в роман, а уже в июле 2006 года влюбленные сыграли свадьбу. В 2021 году супруги с размахом отпраздновали 15-летие брака, повторив свадебную церемонию.

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Певица Ирина Федишин и ее супруг Виталий Човник Фото: Instagram

Интересные факты о сыновьях: Юрии и Олеге

В настоящее время супруги воспитывают двух сыновей:

15-летний Юрий (2011 г. р.): старший сын не просто сопровождает родителей, а работает настоящим техническим директором на концертах матери. Он контролирует технические аспекты выступлений и увлекается компьютерными технологиями.

11-летний Олег (2015 г. р.): младший сын растёт в творческой атмосфере и активно участвует в благотворительных инициативах семьи.

Ирина Федишин и Виталий Човник, архивное фото Фото: Instagram

Визуализация мечты в клипе "Секрет"

Этой новости предшествовала творческая интрига: ранее Федишин выпустила клип на песню "Секрет", в котором появилась с округлым животиком. Тогда артистка объяснила, что это была лишь визуализация их с мужем заветной мечты о третьем ребенке. Теперь эта мечта стала реальностью.

Совместная волонтерская деятельность

Семья уделяет много времени поддержке украинских защитников. Благодаря благотворительным турам супруги приобрели и передали ВСУ уже более 400 автомобилей. За свою активную деятельность Ирина Федишин была удостоена президентской награды "Золотое сердце".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Певица призналась, что некоторое время держала беременность в секрете.

Ирина Федишин поделилась трогательными снимками в свадебном платье. Поводом для публикации повторной "свадьбы" стала особая дата — супруги отметили 20-ю годовщину своего брака.

Кроме того, артистка порадовала пользователей сети новыми снимками со своим заметно подросшим старшим сыном Юрием. Артистка показала, как 15-летний парень изменился за последнее время, и рассказала о летних каникулах своих детей.