Ирина Федишин показала своего 15-летнего красавца-сына (фото)
Украинская певица порадовала пользователей сети новыми снимками со своим заметно подросшим старшим сыном Юрием. Артистка показала, как изменился 15-летний парень за последнее время, и рассказала о летних каникулах своих детей.
В своём Instagram-аккаунте (@irynafedyshyn) Федишин опубликовала нежное семейное фото, на котором она позирует в объятиях старшего сына от мужа и продюсера Виталия Човника. Для совместного снимка мама с сыном выбрали гармоничные светлые наряды.
Поклонники певицы сразу заметили, насколько сильно повзрослел подросток. Юрко уже перерос свою звездную маму, заметно повзрослел и сменил имидж, отрастив густую вьющиеся шевелюру.
Помимо свежей фотографии, Ирина Федишин поделилась подробностями о том, как проходит лето у её сыновей. Ребята проводят каникулы максимально активно. Сначала в летнем лагере отдохнул младший сын Олег, а на днях оттуда же вернулся и старший Юрко.
По словам певицы, несмотря на то, что дети провели там всего неделю, они успели получить массу ярких эмоций, найти новых друзей и насладиться приключениями.
"Самое ценное для меня — видеть счастливые глаза детей, которые возвращаются домой отдохнувшими, вдохновленными и полными энергии", — трогательно подытожила артистка.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Оля Фреймут показала своих детей от Локотка, у которого до сих пор есть паспорт РФ.
- Сергей Притула показал всех четверых детей: Дмитрия, Соломию, Стефанию и Марка.
Кроме того, Ирина Федишин разоблачила преступную схему и рассказала, как наживались на украинцах.