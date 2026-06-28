Ирина Федишин показала своего 15-летнего красавца-сына (фото)

Украинская певица порадовала пользователей сети новыми снимками со своим заметно подросшим старшим сыном Юрием. Артистка показала, как изменился 15-летний парень за последнее время, и рассказала о летних каникулах своих детей.

В своём Instagram-аккаунте (@irynafedyshyn) Федишин опубликовала нежное семейное фото, на котором она позирует в объятиях старшего сына от мужа и продюсера Виталия Човника. Для совместного снимка мама с сыном выбрали гармоничные светлые наряды.

Ирина Федишин с сыном Юрком Фото: Instagram

Поклонники певицы сразу заметили, насколько сильно повзрослел подросток. Юрко уже перерос свою звездную маму, заметно повзрослел и сменил имидж, отрастив густую вьющиеся шевелюру.

Помимо свежей фотографии, Ирина Федишин поделилась подробностями о том, как проходит лето у её сыновей. Ребята проводят каникулы максимально активно. Сначала в летнем лагере отдохнул младший сын Олег, а на днях оттуда же вернулся и старший Юрко.

Відео дня

По словам певицы, несмотря на то, что дети провели там всего неделю, они успели получить массу ярких эмоций, найти новых друзей и насладиться приключениями.

"Самое ценное для меня — видеть счастливые глаза детей, которые возвращаются домой отдохнувшими, вдохновленными и полными энергии", — трогательно подытожила артистка.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Оля Фреймут показала своих детей от Локотка, у которого до сих пор есть паспорт РФ.

Сергей Притула показал всех четверых детей: Дмитрия, Соломию, Стефанию и Марка.

Кроме того, Ирина Федишин разоблачила преступную схему и рассказала, как наживались на украинцах.