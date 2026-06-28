Ірина Федишин показала 15-річного сина-красеня (фото)

Українська співачка замилувала мережу новими кадрами зі своїм помітно підрослим старшим сином Юрієм. Артистка показала, як 15-річний хлопець змінився за останній час та розповіла про літні канікули своїх дітей.

У своєму Instagram-акаунті (@irynafedyshyn) Федишин опублікувала ніжне сімейне фото, на якому позує в обіймах старшого сина від чоловіка та продюсера Віталія Човника. Для спільного знімка мама з сином обрали гармонійні світлі образи.

Ірина Федишин з сином Юрком Фото: Instagram

Шанувальники співачки одразу помітили, як сильно змужнів підліток. Юрко вже переріс свою зіркову матусю, помітно подорослішав та змінив імідж, відростивши густу кучеряву шевелюру.

Окрім свіжого знімка, Ірина Федишин поділилася подробицями того, як минає літо її синів. Хлопці проводять канікули максимально активно. Спочатку у літньому таборі відпочив молодший син Олег, а днями звідти ж повернувся й старший Юрко.

Відео дня

За словами співачки, попри те, що діти перебували там лише тиждень, вони встигли отримати масу яскравих емоцій, знайти нових друзів та насолодитися пригодами.

"Найцінніше для мене — бачити щасливі очі дітей, які повертаються додому відпочилими, натхненними й сповненими енергії", — зворушливо підсумувала артистка.

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