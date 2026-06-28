Оля Фреймут показала своїх дітей від Локотка, який досі має паспорт РФ (фото)

Українська телеведуча поділилася радісною звісткою про важливе сімейне свято. Її молодшій доньці Євдокії виповнилося дев'ять років, з нагоди чого зіркова мама влаштувала для іменинниці та її друзів яскраве святкування в Лондоні.

Оскільки родина з початку повномасштабної війни мешкає у Великій Британії, день народження святкували саме там. Ольга Фреймут підійшла до організації креативно: замість звичайних розваг вона запросила друзів Євдокії на творчий майстер-клас, де дітлахи власноруч розмальовували посуд. Після насиченої творчої програми на маленьких гостей чекав традиційний солодкий стіл.

Ольга Фреймут показала 9-річну дочку Євдокію Фото: Instagram

У своїх Instagram-stories (@freimutolia) ведуча також показала святкове фото доньки у рожевій сукні зі спеціальною іменинною стрічкою.

До привітань долучився і молодший брат іменинниці, Валерій. Хлопчик зворушливо привітав сестру, вручивши їй подарунок та яскраві повітряні кульки у формі квітів.

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Євдокія і Валерій Фото: Instagram

Діти Олі Фреймут

Ольга Фреймут — багатодітна мама, яка виховує трьох дітей. Старшу доньку Злату вона народила у стосунках із британцем Нілом Мітчеллом, а молодших сина Валерія та доньку Євдокію — у шлюбі з медіаменеджером Володимиром Локотком.

Хто такий Володимир Локотко

Володимир Локотко — відомий український медіаменеджер, колишній гендиректор "Нового каналу" та ексочільник "StarLight Production".

Його кар'єра в Україні не обійшлася без гучних скандалів: Локотку неодноразово закидали просування російського контенту та серіалів у часи, коли він керував телеканалом.

Ба більше, хвилю обурення в мережі викликав і той факт, що продюсер, який народився в Казахстані та тривалий час працював у РФ, досі має російський паспорт, що згодом публічно підтвердила та намагалася виправдати сама Ольга Фреймут. Пара офіційно побралася у 2017 році й наразі виховує двох спільних дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Фреймут показала постраждалу від атак росіян квартиру у Києві.

Сергій Притула вперше розказав, як Ольга потрапила на телебачення.

Крім того, колишня телеведуча підколола підозрювану в держзраді за порепані п'яти. Ольга підкреслила, що "такими ногами в історію не зайдеш. Навіть кримінальну".