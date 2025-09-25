"Такими ногами в історію не зайдеш": Оля Фреймут розкритикувала підозрювану в держзраді за порепані п'яти (фото)

Колишня телеведуча вразила дописом про жінку, яку нещодавно затримали через підозру у шпигунстві для РФ. Зірка екрану звернула увагу на неочевидну деталь підозрюваної — її ноги.

Оля Фреймут відреагувала на фото затримання жінки, яку підозрюють у державній зраді. Вона звернула увагу не лише на сам момент арешту, а й на зовнішній вигляд підозрюваної. Допис про це Оля написала на сторінці своєї школи з етикету, яку відкрила у Лондоні.

"Зрадниця України лежить на підлозі в момент затримання. Ганебне фото — останнє фото, бо їй загрожує довічне ув’язнення. Як так? Знати, що кожен день для тебе може стати останнім і мати такі брудні порепані п’ятки?" — написала Фреймут.

Фреймут прокоментувала момент затримання підозрюваної у державній зраді Фото: Instagram

Ведуча підкреслила, що "такими ногами в історію не зайдеш. Навіть кримінальну".

Затримання пари, яку підозрюють у державній зраді

Оля Фреймут має на увазі випадок про подружжя з Київщини. Пару підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації і затримали "на гарячому", повідомляла Київська обласна прокуратура 17 вересня.

Як йдеться у повідомленні, чоловік за грошову винагороду передавав інформацію про наслідки ракетних ударів, місця дислокації систем ППО ЗСУ, переміщення залізничного транспорту та об’єкти критичної інфраструктури. До злочинної діяльності він залучив і свою дружину. Одним із наслідків їхньої роботи стало влучання безпілотника по об’єкту інфраструктури у вересні 2025 року.

Затримання відбулося під час спроби встановити камеру спостереження біля військової частини на Київщині. Чоловіку та жінці повідомили про підозру у державній зраді за попередньою змовою. Солом’янський районний суд Києва обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

