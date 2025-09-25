"Такими ногами в историю не зайдешь": Оля Фреймут раскритиковала подозреваемую в госизмене за порепанные пятки (фото)
Бывшая телеведущая поразила сообщением о женщине, которую недавно задержали по подозрению в шпионаже для РФ. Звезда экрана обратила внимание на неочевидную деталь подозреваемой — ее ноги.
Оля Фреймут отреагировала на фото задержания женщины, которую подозревают в государственной измене. Она обратила внимание не только на сам момент ареста, но и на внешний вид подозреваемой. Сообщение об этом Оля написала на странице своей школы по этикету, которую открыла в Лондоне.
"Предательница Украины лежит на полу в момент задержания. Позорное фото — последнее фото, потому что ей грозит пожизненное заключение. Как так? Знать, что каждый день для тебя может стать последним и иметь такие грязные потрепанные пятки?" — написала Фреймут.
Ведущая подчеркнула, что "такими ногами в историю не зайдешь. Даже криминальную".
Задержание пары, которую подозревают в государственной измене
Оля Фреймут имеет в виду случай о супругах из Киевской области. Пару подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации и задержали "на горячем", сообщала Киевская областная прокуратура 17 сентября.
Как говорится в сообщении, мужчина за денежное вознаграждение передавал информацию о последствиях ракетных ударов, местах дислокации систем ПВО ВСУ, перемещении железнодорожного транспорта и объектах критической инфраструктуры. К преступной деятельности он привлек и свою жену. Одним из последствий их работы стало попадание беспилотника по объекту инфраструктуры в сентябре 2025 года.
Задержание произошло при попытке установить камеру наблюдения возле воинской части в Киевской области. Мужчине и женщине сообщили о подозрении в государственной измене по предварительному сговору. Соломенский районный суд Киева избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
