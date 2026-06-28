Оля Фреймут показала своих детей от Локотка, у которого до сих пор есть паспорт РФ (фото)

Украинская телеведущая поделилась радостной новостью о важном семейном празднике. Её младшей дочери Евдокии исполнилось девять лет, по этому поводу звездная мама устроила для именинницы и её друзей яркое торжество в Лондоне.

Поскольку семья с начала полномасштабной войны проживает в Великобритании, день рождения отмечали именно там. Ольга Фреймут подошла к организации творчески: вместо обычных развлечений она пригласила друзей Евдокии на творческий мастер-класс, где дети собственноручно раскрашивали посуду. После насыщенной творческой программы маленьких гостей ждал традиционный сладкий стол.

Ольга Фреймут показала свою 9-летнюю дочь Евдокию Фото: Instagram

В своих Instagram-историях (@freimutolia) ведущая также опубликовала праздничное фото дочери в розовом платье со специальной именной лентой.

К поздравлениям присоединился и младший брат именинницы, Валерий. Мальчик трогательно поздравил сестру, вручив ей подарок и яркие воздушные шарики в форме цветов.

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Евдокия и Валерий Фото: Instagram

Дети Оли Фреймут

Ольга Фреймут — многодетная мама, воспитывающая троих детей. Старшую дочь Злату она родила в отношениях с британцем Нилом Митчеллом, а младших — сына Валерия и дочь Евдокию — в браке с медиаменеджером Владимиром Локотком.

Кто такой Владимир Локотко

Владимир Локотко — известный украинский медиаменеджер, бывший генеральный директор "Нового канала" и экс-руководитель "StarLight Production".

Его карьера в Украине не обошлась без громких скандалов: Локотку неоднократно упрекали в продвижении российского контента и сериалов в то время, когда он возглавлял телеканал.

Более того, волну возмущения в сети вызвал и тот факт, что продюсер, родившийся в Казахстане и долгое время работавший в РФ, до сих пор имеет российский паспорт, что впоследствии публично подтвердила и попыталась оправдать сама Ольга Фреймут. Пара официально поженилась в 2017 году и сейчас воспитывает двоих общих детей.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Кроме того, бывшая телеведущая подколола подозреваемую в государственной измене из-за потрескавшихся пяток. Ольга подчеркнула, что "с такими ногами в историю не войдешь. Даже в криминальную".