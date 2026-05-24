Страшная ночь: Фреймут показала пострадавшую от атак россиян квартиру в Киеве

Телеведущая и писательница Ольга Фреймут, которая сейчас живет в Великобритании, всего за несколько часов до массированного обстрела россиян вернулась с детьми в Украину. Во время атаки пострадала ее квартира в Киеве.

Во время ночной массированной комбинированной атаки по Украине в воскресенье 24 мая пострадало жилье ведущей Ольги Фреймут. Об этом она рассказала у себя в сети Instagram.

Фреймут показала, что вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией ей пришлось ночью находиться в автомобиле в укрытии.

Ночевка в укрытии на парковке

Также ведущая показала, как выглядит ее жилье.

Квартира Ольги Фреймут после атаки ВС РФ 24 мая после атаки ВС РФ

"Это страшная ночь. Моя квартира сейчас", — написала Фреймут.

Также состояние квартиры своей семьи продемонстрировала и старшая дочь Фреймут, 20-летняя Злата Митчелл, которая живет и учится в США.

Квартира Ольги Фреймут

"Все окна выбиты", — констатировала она.

Вид из окна дома Ольги Фреймут

Кроме того, девушка показала вид из окна гостиной дома, в котором она выросла.

Отметим, младшие дети Ольги Фреймут и продюсера Владимира Локотко собирались провести лето в Украине, в частности отдохнуть в детском лагере в Карпатах. Родители поддержали эту инициативу.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений, начиная от "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Спасатели принимали вызовы о пожарах и разрушениях гражданской инфраструктуры и жилых домах на более 40 локациях во всех районах столицы. В результате ударов есть погибшие, пострадали десятки людей.