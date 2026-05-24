Страшная ночь: Фреймут показала пострадавшую от атак россиян квартиру в Киеве
Телеведущая и писательница Ольга Фреймут, которая сейчас живет в Великобритании, всего за несколько часов до массированного обстрела россиян вернулась с детьми в Украину. Во время атаки пострадала ее квартира в Киеве.
Во время ночной массированной комбинированной атаки по Украине в воскресенье 24 мая пострадало жилье ведущей Ольги Фреймут. Об этом она рассказала у себя в сети Instagram.
Фреймут показала, что вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией ей пришлось ночью находиться в автомобиле в укрытии.
Также ведущая показала, как выглядит ее жилье.
"Это страшная ночь. Моя квартира сейчас", — написала Фреймут.
Также состояние квартиры своей семьи продемонстрировала и старшая дочь Фреймут, 20-летняя Злата Митчелл, которая живет и учится в США.
"Все окна выбиты", — констатировала она.
Кроме того, девушка показала вид из окна гостиной дома, в котором она выросла.
Отметим, младшие дети Ольги Фреймут и продюсера Владимира Локотко собирались провести лето в Украине, в частности отдохнуть в детском лагере в Карпатах. Родители поддержали эту инициативу.
Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений, начиная от "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Спасатели принимали вызовы о пожарах и разрушениях гражданской инфраструктуры и жилых домах на более 40 локациях во всех районах столицы. В результате ударов есть погибшие, пострадали десятки людей.