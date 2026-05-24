Страшна ніч: Фреймут показала постраждалу від атак росіян квартиру у Києві

Телеведуча та письменниця Ольга Фреймут, яка нині мешкає у Великій Британії, лише за кілька годин до масованого обстрілу росіян повернулася з дітьми до України. Під час атаки постраждала її квартира у Києві.

Під час нічної масованої комбінованої атаки по Україні у неділю 24 травня постраждало житло ведучої Ольги Фреймут. Про це вона розповіла у себе в мережі Instagram.

Фреймут показала, що разом із сином Валерієм та донькою Євдокією їй довелося вночі перебувати в автомобілі в укритті.

Ночівля в укритті на парковці Фото: скріншот

Також ведуча показала, як вигляд має її житло.

Квартира Ольги Фреймут після атаки ЗС РФ 24 травня Фото: скріншот

"Це страшна ніч. Моя квартира зараз", — написала Фреймут.

Також стан квартири своєї родини продемонструвала й старша дочка Фреймут, 20-річна Злата Мітчелл, яка живе та навчається у США.

Квартира Ольги Фреймут Фото: скріншот

"Усі вікна вибиті", — констатувала вона.

Вид з вікна будинку Ольги Фреймут Фото: скріншот

Окрім того, дівчина показала вид з вікна вітальні будинку, у якому вона виросла.

Зазначимо, молодші діти Ольги Фреймут та продюсера Володимира Локотка збиралися провести літо в Україні, зокрема відпочити в дитячому таборі у Карпатах. Батькі підтримали цю ініціативу.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Києву та області, застосувавши під час атаки різноманітні види озброєнь, починаючи від "Шахедів" та закінчуючи балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Рятувальники приймали виклики про пожежі та руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинках на понад 40 локаціях в усіх районах столиці. Внаслідок ударів є загиблі, постраждали десятки людей.