Ольга Фреймут засвітила молодших дітей і заявила про їх повернення в Україну (фото)

Українська телеведуча вперше за тривалий час показала своїх підрослих дітей. Зірка також поділилася планами на їхній літній відпочинок, які передбачають першу самостійну подорож без батьків.

Відома українська ведуча Ольга Фреймут опублікувала в Instagram нове сімейне фото зі своїми дітьми від чоловіка Володимира Локотко. На знімку вона постала в ніжній сукні, обіймаючи сина Валерія та доньку Євдокію, які притулилися до мами.

Окрім цього, телеведуча розповіла про особливі плани на літо для дітей. За її словами, Валерій та Євдокія давно мріяли поїхати до дитячого табору, і зрештою батьки підтримали цю ідею.

Ольга Фреймут з Валерієм та Євдокією Фото: Instagram

Діти самостійно обрали місце відпочинку — цього літа вони вирушать до Карпат, де проведуть час активно, знайдуть нових друзів і вперше відпочиватимуть без батьків. Сама ж Фреймут зізналася, що теж із нетерпінням чекає цієї події, адже впевнена — такий досвід піде дітям на користь.

"Цього літа Валерій та Євдокія вперше поїдуть в табір. Діти так просили нас про відпочинок, що ми з чоловіком погодилися. Я й сама в очікуванні цієї пригоди. Адже це про змістовне, активне, а головне — безпечне літо", — поділилася ведуча.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни Ольга Фреймут з чоловіком та молодшими дітьми проживає в Лондоні. Її старша донька Злата — в США.

