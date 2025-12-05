Ольга Фреймут розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком: "Дуже складно" (фото)

Українська телеведуча та зірка "Ревізора" Ольга Фреймут чесно розповіла про кризи в шлюбі зі своїм чоловіком, продюсером Володимиром Локотком. Вони виховують двох спільних дітей — Валерія та Євдокію.

Ведуча в інтерв'ю Анні Хаустовій зізналася, що в їхніх стосунках були складні моменти. За словами Фреймут, лише чесна розмова одне з одним допомагає вирішувати такі проблеми.

Ольга Фреймут про свого чоловіка

"У стосунках дуже складно. Це така стабільна робота, де треба свій графік з кимось узгоджувати, свої думки та ідеї. Це нелегка робота, це був виклик. Психологи говорять, що є якісь проблемі роки у шлюбі — три, сім, десять і так далі — ми таку турбулентність проходили. Я завжди рятувалась тим, що ми починали говорити", — каже Ольга.

Зокрема, зірка "Ревізора" зізналась, як вони з Володимиром підтримають романтику. Подружжя часто ходить до кав'ярні або на прогулянку біля Темзи.

Ольга Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

До війни ж було романтично кудись поїхати в Європу, а зараз знаменитість не може дивитися на валізи через часті переїзди.

"Для мене романтично, коли ми просто можемо піти в наше улюблену кафе. Погуляти нашим улюбленим маршрутом біля Темзи або просто посидіти та поговорити. Я знаю, що стосунки з віком зношуються, набирають нової форми, формату. Я думаю, що ознака вдалого шлюбу, коли ти з віком хочеш бути з цією людиною, коли вона тебе не дратує, коли ви можете поговорити", — сказала зірка українського телебачення.

Де живе Ольга Фреймут з чоловіком

З початку великої війни телеведуча разом із сином Валерієм та донькою Євдокією мешкає у Лондоні. Спадкоємців вона виховує разом зі своїм чоловіком, продюсером Володимиром Локотком. У Великій Британії Фреймут навіть започаткувала власну справу — курси сучасного етикету.

А старша донька зірки Злата Мітчелл мешкає та навчається у США.

Ольга Фреймут з чоловіком Фото: freimutolia\Instagram

