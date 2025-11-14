Фреймут повернулася до Києва з Лондона та застала масований обстріл (фото)

Українська телеведуча Ольга Фреймут уперше за довгий час повернулася до Києва. Втім, у столиці вона якраз застала масований російський обстріл.

У ніч на 14 листопада росіяни атакували Україну сотнями повітряних цілей. Через це Ольга була змушена ховатися в укритті. Про це вона розповіла в соцмережах.

Фреймут останні роки живе в Лондоні. Час від часу вона повертається до України. Цього разу зірка екрану зустрілась з мамою та рідною сестрою. Жінки провели вечір при свічках.

Ольга Фреймут з мамою та сестрою Фото: Instagram

Втім, згодом їм довелося провели ніч в укритті через росіян, які запустили дрони та ракети по українських містах. Домашнього улюбленця також забрали в безпечне місце.

"Періс в укритті", — написала Фреймут.

Ольга Фреймут провела ніч в укритті Фото: Instagram

Обстріл Києва 14 листопада

У ніч на 14 листопада Київ атакували 430 дронів, "Кинджали" та "Іскандери" Унаслідок російської атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Подільський, Шевченківський, Голосіївський, Деснянський, Солом'янський і Святошинський райони міста.

Голова ОВА Тимур Ткаченко написав вдень, що кількість постраждалих зросла до 35, загинуло 6 людей.

