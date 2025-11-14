Поддержите нас UA
Фреймут вернулась в Киев из Лондона и застала массированный обстрел (фото)

Ольга Фреймут приехала в киев и пряталась от российских ракет
Ольга Фреймут с дочкой | Фото: Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время вернулась в Киев. Впрочем, в столице она как раз застала массированный российский обстрел.

В ночь на 14 ноября россияне атаковали Украину сотнями воздушных целей. Из-за этого Ольга была вынуждена прятаться в укрытии. Об этом она рассказала в соцсетях.

Фреймут последние годы живет в Лондоне. Время от времени она возвращается в Украину. На этот раз звезда экрана встретилась с мамой и родной сестрой. Женщины провели вечер при свечах.

Впрочем, впоследствии им пришлось провели ночь в укрытии из-за россиян, которые запустили дроны и ракеты по украинским городам. Домашнего любимца также забрали в безопасное место.

"Пэрис в укрытии", — написала Фреймут.

Обстрел Киева 14 ноября

В ночь на 14 ноября Киев атаковали 430 дронов, "Кинжалы" и "Искандеры" В результате российской атаки пострадали Дарницкий, Днепровский, Подольский, Шевченковский, Голосеевский, Деснянский, Соломенский и Святошинский районы города.

Глава ОГА Тимур Ткаченко написал днем, что количество пострадавших возросло до 35, погибло 6 человек.

Кроме того, народный депутат от Слуги народа Александр Федиенко опубликовал пост, в котором показал момент попадания в Киеве.