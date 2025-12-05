Ольга Фреймут рассказала о кризисах в браке с мужем: "Очень сложно" (фото)

Украинская телеведущая и звезда "Ревизора" Ольга Фреймут честно рассказала о кризисах в браке со своим мужем, продюсером Владимиром Локотком. Они воспитывают двух общих детей — Валерия и Евдокию.

Ведущая в интервью Анне Хаустовой призналась, что в их отношениях были сложные моменты. По словам Фреймут, только честный разговор друг с другом помогает решать такие проблемы.

Ольга Фреймут о своем муже

"В отношениях очень сложно. Это такая стабильная работа, где надо свой график с кем-то согласовывать, свои мысли и идеи. Это нелегкая работа, это был вызов. Психологи говорят, что есть какие-то проблемные годы в браке — три, семь, десять и так далее — мы такую турбулентность проходили. Я всегда спасалась тем, что мы начинали говорить", — говорит Ольга.

В частности, звезда "Ревизора" призналась, как они с Владимиром поддержат романтику. Супруги часто ходят в кафе или на прогулку возле Темзы.

Ольга Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

До войны же было романтично куда-то поехать в Европу, а сейчас знаменитость не может смотреть на чемоданы из-за частых переездов.

"Для меня романтично, когда мы просто можем пойти в наше любимое кафе. Погулять по нашему любимому маршруту возле Темзы или просто посидеть и поговорить. Я знаю, что отношения с возрастом изнашиваются, набирают новую форму, формат. Я думаю, что признак удачного брака, когда ты с возрастом хочешь быть с этим человеком, когда он тебя не раздражает, когда вы можете поговорить", — сказала звезда украинского телевидения.

Где живет Ольга Фреймут с мужем

С начала большой войны телеведущая вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией живет в Лондоне. Наследников она воспитывает вместе со своим мужем, продюсером Владимиром Локотком. В Великобритании Фреймут даже начала собственное дело — курсы современного этикета.

А старшая дочь звезды Злата Митчелл живет и учится в США.

Ольга Фреймут с мужем Фото: freimutolia\Instagram

