Оля Фреймут показалась с дочкой-копией: как они живут во время войны (фото)

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показалась с младшей дочерью Евдокией, которая очень похожа на звездную маму. Они посетили концерт львовского хора "Гомон" в Лондоне.

В своем Instagram звезда экрана поделилась впечатлениями от выступления коллектива, который "выстрелил" в этом году, быстро набрав миллионные просмотры в сети. Фреймут отметила, что очень благодарна им за приглашение.

"Святой хор — они объединяют украинцев, делают современным прошлое, влюбляют даже равнодушных в наши традиции и музыку. Они помогают военным, и не только..." — написала ведущая, которая живет в столице Великобритании.

В частности, после этого концерта хор "Гомон" передаст собранные средства пострадавшим от российского удара по жилому дому в Тернополе 19 ноября.

Дочь Ольги Фреймут

На концерте звезда украинского телевидения была не одна, а с младшей дочкой, 8-летней Евдокией. С возрастом девочка становится все больше похожа на свою маму — цвет глаз, волос, форма лица.

Более того, они были одеты в похожие черные наряды с белыми акцентами.

Где живет Ольга Фреймут во время войны

С начала полномасштабной войны телеведущая вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией живет в Лондоне. Наследников она воспитывает вместе со своим мужем, продюсером Владимиром Локотком. В Великобритании Фреймут начала собственное дело — курсы современного этикета.

А старшая дочь телеведущей Злата Митчелл живет и учится в США.

