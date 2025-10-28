"Этот мужчина принадлежит мне": Фреймут пристыдила иностранца в смешной футболке

Бывшая украинская телеведущая и эксперт по этикету Оля Фреймут поделилась размышлениями о свободе и любви. На это ее натолкнула курьезная сцена в аэропорту Лондона.

Ольга Фреймут заметила в очереди на посадку незнакомца, одетого в белую футболку с фотографией женщины и надписью "Этот мужчина принадлежит мне". Звезда экрана раскритиковала идею "маркировки" и контроля над партнером, назвав это "ярмо". Своими мыслями по этому поводу она поделилась с подписчиками в Instagram.

Случай в аэропорту

"Вот такого беднягу, "замаркированного" возлюбленной, встретила в аэропорту в Лондоне. Он с друзьями летел отдыхать в Испанию", — написала Фреймут.

Оля Фреймут пристыдила иностранца в футболке с изображением женщины Фото: Instagram

Этот эпизод вызвал у звезды грустные ассоциации с детством, когда гиперопека ограничивала свободу.

"Пока вся компания шумела в предвкушении развлечений, этот коренастый парень вел себя вежливо. Это напомнило мне моего товарища из детства — единственного сына мамы, которого постоянно одевали в чистое. Он сидел на лавочке, чтобы не испачкаться, пока мы делали суп из болота, посыпанный муравьями", — вспоминает бывшая ведущая.

Проявление чрезмерного контроля

Фреймут убеждена, что надпись на футболке — это проявление чрезмерного контроля и попытка присвоить партнера, накинув на него "ярмо". Она задала риторический вопрос о том, можно ли удержать настоящие чувства силой.

"Почему он не переоделся сразу за порогом? Или она еще и камеры наблюдения на него навешала? Можно ли удержать любовь силой?" — спросила она.

Фреймут убеждена, что надпись на футболке — это проявление чрезмерного контроля Фото: Instagram

По мнению Ольги, такая стратегия является проигрышной в отношениях. "По моему опыту — чем быстрее за кем-то бежишь, тем быстрее тот убегает", — отметила она, подчеркивая важность предоставления партнеру свободы.

Фреймут о гендерных ролях

Звезда также выразила ностальгию по классическим гендерным ролям, подчеркивая ценность определенных различий между мужчинами и женщинами.

"Сразу вспомнила Вирджинию Вульф. Да, два пола с их различиями — это слишком ценно, чтобы терять!" — подытожила она.

По мнению Ольги, такая стратегия является проигрышной в отношениях Фото: Instagram

Кстати, сама Оля Фреймут тщательно оберегает свою личную жизнь от публичности. Она вышла замуж за бывшего гендиректора "Нового канала" Владимира Локотко. Имеет троих детей.

