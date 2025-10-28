"Этот мужчина принадлежит мне": Фреймут пристыдила иностранца в смешной футболке
Бывшая украинская телеведущая и эксперт по этикету Оля Фреймут поделилась размышлениями о свободе и любви. На это ее натолкнула курьезная сцена в аэропорту Лондона.
Ольга Фреймут заметила в очереди на посадку незнакомца, одетого в белую футболку с фотографией женщины и надписью "Этот мужчина принадлежит мне". Звезда экрана раскритиковала идею "маркировки" и контроля над партнером, назвав это "ярмо". Своими мыслями по этому поводу она поделилась с подписчиками в Instagram.
Случай в аэропорту
"Вот такого беднягу, "замаркированного" возлюбленной, встретила в аэропорту в Лондоне. Он с друзьями летел отдыхать в Испанию", — написала Фреймут.
Этот эпизод вызвал у звезды грустные ассоциации с детством, когда гиперопека ограничивала свободу.
"Пока вся компания шумела в предвкушении развлечений, этот коренастый парень вел себя вежливо. Это напомнило мне моего товарища из детства — единственного сына мамы, которого постоянно одевали в чистое. Он сидел на лавочке, чтобы не испачкаться, пока мы делали суп из болота, посыпанный муравьями", — вспоминает бывшая ведущая.
Проявление чрезмерного контроля
Фреймут убеждена, что надпись на футболке — это проявление чрезмерного контроля и попытка присвоить партнера, накинув на него "ярмо". Она задала риторический вопрос о том, можно ли удержать настоящие чувства силой.
"Почему он не переоделся сразу за порогом? Или она еще и камеры наблюдения на него навешала? Можно ли удержать любовь силой?" — спросила она.
По мнению Ольги, такая стратегия является проигрышной в отношениях. "По моему опыту — чем быстрее за кем-то бежишь, тем быстрее тот убегает", — отметила она, подчеркивая важность предоставления партнеру свободы.
Фреймут о гендерных ролях
Звезда также выразила ностальгию по классическим гендерным ролям, подчеркивая ценность определенных различий между мужчинами и женщинами.
"Сразу вспомнила Вирджинию Вульф. Да, два пола с их различиями — это слишком ценно, чтобы терять!" — подытожила она.
Кстати, сама Оля Фреймут тщательно оберегает свою личную жизнь от публичности. Она вышла замуж за бывшего гендиректора "Нового канала" Владимира Локотко. Имеет троих детей.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Оля Фреймут рассказала, как правильно целоваться.
- Бывшая телеведущая обнародовала фото своей 8-летней дочери Евдокии.
Кроме того, Фреймут показала, как жестко мобилизуют ее оператора.