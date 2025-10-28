"Цей чоловік належить мені": Фреймут присоромила іноземця у смішній футболці

Колишня українська телеведуча та експертка з етикету Оля Фреймут поділилася роздумами про свободу та кохання. На це її наштовхнула курйозна сцена в аеропорту Лондона.

Ольга Фреймут помітила в черзі на посадку незнайомця, одягненого у білу футболку з фотографією жінки і написом "Цей чоловік належить мені". Зірка екрану розкритикувала ідею "маркування" та контролю над партнером, назвавши це "ярмом". Своїми думками щодо цього вона поділилася з підписниками в Instagram.

Випадок в аеропорту

"Ось такого бідолаху, "замаркованого" коханою, зустріла в аеропорту в Лондоні. Він із друзями летів відпочивати в Іспанію", — написала Фреймут.

Оля Фреймут присоромила іноземця у футболці з зображенням жінки Фото: Instagram

Цей епізод викликав у зірки сумні асоціації з дитинством, коли гіперопіка обмежувала свободу.

"Поки вся компанія галасувала в передчутті розваг, цей кремезний хлопець поводився чемно. Це нагадало мені мого товариша з дитинства — єдиного сина мами, якого постійно виряджали у чистеньке-біленьке. Він сидів на лавочці, щоб не забруднитися, поки ми робили суп із болота, посипаний мурашками", — згадує колишня ведуча.

Прояв надмірного контролю

Фреймут переконана, що напис на футболці — це прояв надмірного контролю та спроба привласнити партнера, накинувши на нього "ярмо". Вона поставила риторичне питання про те, чи можна втримати справжні почуття силою.

"Чому він не переодягнувся одразу за порогом? Чи вона ще й камери спостереження на нього навішала? Чи можна втримати кохання силоміць?" — запитала вона.

Фреймут переконана, що напис на футболці — це прояв надмірного контролю Фото: Instagram

На думку Ольги, така стратегія є програшною у стосунках. "З мого досвіду — чим швидше за кимось біжиш, тим прудкіше той тікає", — зазначила вона, наголошуючи на важливості надання партнеру свободи.

Фреймут про гендерні ролі

Зірка також висловила ностальгію за класичними гендерними ролями, підкреслюючи цінність певних відмінностей між чоловіками та жінками.

"Відразу згадала Вірджинію Вульф. Так, дві статі з їхніми відмінностями — це занадто цінно, щоб втрачати!" — підсумувала вона.

На думку Ольги, така стратегія є програшною у стосунках Фото: Instagram

До речі, сама Оля Фреймут ретельно оберігає своє особисте життя від публічності. Вона вийшла заміж за колишнього гендиректора "Нового каналу" Володимира Локотка. Має трьох дітей.

