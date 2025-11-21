Оля Фреймут показалася з донькою-копією: як вони живуть під час війни (фото)

Українська телеведуча Ольга Фреймут показалася з молодшою донькою Євдокією, яка дуже схожа на зіркову маму. Вони відвідали концерт львівського хору "Гомін" у Лондоні.

У своєму Instagram зірка екрану поділилася враженнями від виступу колективу, який "вистрелив" у цьому році, швидко набравши мільйонні перегляди в мережі. Фреймут наголосила, що дуже вдячна їм за запрошення.

"Святий хор — вони об'єднують українців, роблять сучасним минуле, закохують навіть байдужих в наші традиції і музику. Вони допомагають військовим, і не лише… " — написала ведуча, яка живе у столиці Великої Британії.

Зокрема, після цього концерту хор "Гомін" передасть зібрані кошти постраждалим від російського удару по житловому будинку в Тернополі 19 листопада.

Ольга Фреймут з донькою Фото: freimutolia\Instagram

Донька Ольги Фреймут

На концерті зірка українського телебачення була не одна, а з меншою донькою, 8-річною Євдокією. З віком дівчинка стає все більше схожа на свою маму — колір очей, волосся, форма обличчя.

Ба більше, вони були одягнені у схоже чорне вбрання з білими акцентами.

Де живе Ольга Фреймут під час війни

З початку повномасштабної війни телеведуча разом із сином Валерієм та донькою Євдокією мешкає у Лондоні. Спадкоємців вона виховує разом зі своїм чоловіком, продюсером Володимиром Локотком. У Великій Британії Фреймут започаткувала власну справу — курси сучасного етикету.

А старша донька телеведучої Злата Мітчелл мешкає та навчається у США.

