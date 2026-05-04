Ольга Фреймут засветила младших детей и заявила об их возвращении в Украину (фото)

Украинская телеведущая впервые за долгое время показала своих подросших детей. Звезда также поделилась планами на их летний отдых, которые предусматривают первое самостоятельное путешествие без родителей.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram новое семейное фото со своими детьми от мужа Владимира Локотко. На снимке она предстала в нежном платье, обнимая сына Валерия и дочь Евдокию, которые прижались к маме.

Кроме этого, телеведущая рассказала об особых планах на лето для детей. По ее словам, Валерий и Евдокия давно мечтали поехать в детский лагерь, и в конце концов родители поддержали эту идею.

Ольга Фреймут с Валерием и Евдокией Фото: Instagram

Дети самостоятельно выбрали место отдыха — этим летом они отправятся в Карпаты, где проведут время активно, найдут новых друзей и впервые будут отдыхать без родителей. Сама же Фреймут призналась, что тоже с нетерпением ждет этого события, ведь уверена — такой опыт пойдет детям на пользу.

"Этим летом Валерий и Евдокия впервые поедут в лагерь. Дети так просили нас об отдыхе, что мы с мужем согласились. Я и сама в ожидании этого приключения. Ведь это о содержательном, активном, а главное — безопасном лете", — поделилась ведущая.

Отметим, что во время полномасштабной войны Ольга Фреймут с мужем и младшими детьми проживает в Лондоне. Ее старшая дочь Злата — в США.

