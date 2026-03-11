Сергей Притула впервые рассказал, как Фреймут попала на телевидение
Сергей Притула вспомнил, как Ольга Фреймут получила шанс стать ведущей утреннего шоу "Подъем". По его словам, во время кастинга она покорила команду неожиданным юмором и нестандартным мышлением.
Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула поделился воспоминаниями о кастинге утреннего шоу "Подъем", с которого началась телевизионная карьера Ольги Фреймут. По его словам, вместе с Александром Педаном он участвовал в отборе кандидатов и именно Фреймут смогла больше всего поразить команду. Об этом Притула рассказал "Украинской правде".
Как Фреймут попала на "Подъем"
Экс-ведущий рассказал, что Фреймут победила благодаря своей непредсказуемости. По его словам, во время кастинга участникам предлагали новость, которую нужно было обыграть или прокомментировать с юмором. Именно в таком задании она и запомнилась жюри.
"На кастинге берут какую-то новость и пытаются ее обжарить, раскрутить. И мы обсуждали, что в какой-то азиатской стране на фестивале несут в большом золотом сундуке зуб Будды. И мы что-то дальше начали рассказывать, а Оля и говорит: "Интересно, а там есть кариес?". И я такой: "Ого" (смеется). Интересное мышление, собственно, поэтому и была сделана птичка напротив ее фамилии", — поделился Сергей.
По мнению Притулы, впоследствии их тройка ведущих стала популярной не случайно. Он убежден, что ключом к успеху была искренность в кадре.
Телеведущий объяснил, что зрители быстро чувствуют фальшь. Именно поэтому, по его словам, ему когда-то было сложно смотреть некоторые украинские фильмы и сериалы — актеры часто не жили ролью, а только играли ее, и это заметно менялось даже сразу после команды режиссера "стоп".
