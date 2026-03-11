Сергій Притула вперше розказав, як Фреймут потрапила на телебачення

Сергій Притула згадав, як Ольга Фреймут отримала шанс стати ведучою ранкового шоу "Підйом". За його словами, під час кастингу вона підкорила команду несподіваним гумором і нестандартним мисленням.

Український волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула поділився спогадами про кастинг ранкового шоу "Підйом", з якого почалася телевізійна кар’єра Ольги Фреймут. За його словами, разом із Олександром Педаном він брав участь у відборі кандидатів і саме Фреймут змогла найбільше вразити команду. Про це Притула розповів "Українській правді".

Як Фреймут потрапила на "Підйом"

Ексведучий розповів, що Фреймут перемогла завдяки своїй непередбачуваності. За його словами, під час кастингу учасникам пропонували новину, яку потрібно було обіграти або прокоментувати з гумором. Саме в такому завданні вона і запам’яталася журі.

Сергій Притула, Ольга Фреймут і Олександр Педан у програмі "Підйом" Фото: YouTube

"На кастингу беруть якусь новину і намагаються її обжартувати, розкрутити. І ми обговорювали, що в якійсь азійській країні на фестивалі несуть у великій золотій скрині зуб Будди. І ми щось далі почали розказувати, а Оля і каже: "Цікаво, а там є карієс?". І я такий: "Ого" (сміється). Цікаве мислення, власне, тому і було зроблено пташечку навпроти її прізвища", — поділився Сергій.

Відео дня

На думку Притули, згодом їхня трійка ведучих стала популярною не випадково. Він переконаний, що ключем до успіху була щирість у кадрі.

Телеведучий пояснив, що глядачі швидко відчувають фальш. Саме тому, за його словами, йому колись було складно дивитися деякі українські фільми та серіали — актори часто не жили роллю, а лише грали її, і це помітно змінювалося навіть одразу після команди режисера "стоп".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Фреймут показала, як жорстко мобілізовують її оператора.