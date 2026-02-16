Ольга Фреймут сразу с тремя детьми провела время в США (фото)

Украинская телеведущая Ольга Фреймут провела время с тремя детьми, Златой, Евдокией и Валерием, в США. Знаменитость прилетела в Штаты с младшими наследниками, ведь там учится ее старшая дочь.

В Instagram Фреймут активно делится контентом из семейного путешествия. В частности, вместе с младшими сыном и дочерью знаменитость побывала в парке развлечений в Санта-Монике.

Ольга Фреймут показала меньших детей

Валерий на одном из фото улыбался и держал в руках мягкую игрушку в виде ананаса. А Евдокия позировала с ярким попугаем, который сел ей на плечо.

В это время Злата Митчелл еще училась в университете, поэтому присоединилась к родным чуть позже.

Сын Оли Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Дочь Оли Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Впоследствии Валерия и Евдокия с мамой отправились к старшей сестренке, посетив ее учебное заведение.

Ольга Фреймут с дочкой Фото: freimutolia\Instagram

Где живет Ольга Фреймут

С начала большой войны звезда экрана вместе с сыном Валерием и дочерью Евдокией живет в Лондоне. Наследников она воспитывает вместе со своим мужем, продюсером Владимиром Локотком. В Великобритании Фреймут начала собственное дело — курсы современного этикета.

А старшая дочь ведущей Злата Митчелл живет и учится в США, иногда посещая родную Украину.

