Ольга Фреймут одразу з трьома дітьми провела час у США (фото)

Українська телеведуча Ольга Фреймут провела час з трьома дітьми, Златою, Євдокією та Валерієм, у США. Знаменитість прилетіла до Штатів з молодшими спадкоємцями, адже там навчається її старша донька.

В Instagram Фреймут активно ділиться контентом із сімейної подорожі. Зокрема, разом з меншими сином та донькою знаменитість побувала у парку розваг у Санта-Моніці.

Ольга Фреймут показала менших дітей

Валерій на одному з фото посміхався та тримав у руках м'яку іграшку у вигляді ананаса. А Євдокія позувала з яскравим папугою, який сів їй на плече.

У цей час Злата Мітчелл ще навчалася в університеті, тому приєдналася до рідних трохи пізніше.

Син Олі Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Дочка Олі Фреймут Фото: freimutolia\Instagram

Згодом Валерія та Євдокія з мамою вирушили до старшої сестрички, відвідавши її навчальний заклад.

Ольга Фреймут з донькою Фото: freimutolia\Instagram

Де живе Ольга Фреймут

З початку великої війни зірка екрану разом із сином Валерієм та донькою Євдокією мешкає у Лондоні. Спадкоємців вона виховує разом зі своїм чоловіком, продюсером Володимиром Локотком. У Великій Британії Фреймут започаткувала власну справу — курси сучасного етикету.

Відео дня

А старша донька ведучої Злата Мітчелл мешкає та навчається у США, інколи відвідуючи рідну Україну.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Фреймут чесно розповіла про кризи в шлюбі зі своїм чоловіком Володимиром Локотком.

Знаменитість вперше за довгий час повернулася до Києва і застала масований російський обстріл.

Крім того, ведуча з молодшою донькою Євдокією відвідали концерт хору "Гомін" у Лондоні.