Ольга Фреймут одразу з трьома дітьми провела час у США (фото)
Українська телеведуча Ольга Фреймут провела час з трьома дітьми, Златою, Євдокією та Валерієм, у США. Знаменитість прилетіла до Штатів з молодшими спадкоємцями, адже там навчається її старша донька.
В Instagram Фреймут активно ділиться контентом із сімейної подорожі. Зокрема, разом з меншими сином та донькою знаменитість побувала у парку розваг у Санта-Моніці.
Ольга Фреймут показала менших дітей
Валерій на одному з фото посміхався та тримав у руках м'яку іграшку у вигляді ананаса. А Євдокія позувала з яскравим папугою, який сів їй на плече.
У цей час Злата Мітчелл ще навчалася в університеті, тому приєдналася до рідних трохи пізніше.
Згодом Валерія та Євдокія з мамою вирушили до старшої сестрички, відвідавши її навчальний заклад.
Де живе Ольга Фреймут
З початку великої війни зірка екрану разом із сином Валерієм та донькою Євдокією мешкає у Лондоні. Спадкоємців вона виховує разом зі своїм чоловіком, продюсером Володимиром Локотком. У Великій Британії Фреймут започаткувала власну справу — курси сучасного етикету.
А старша донька ведучої Злата Мітчелл мешкає та навчається у США, інколи відвідуючи рідну Україну.
